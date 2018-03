Stockach Mary Roos in der Jahnhalle: Ein Hauch von Glamour

Beim Auftritt der Schlagersängerin Mary Roos in Stockach merkt man: Sie hat weiterhin Lust auf den Job.

Wenn Mary Roos auf der Bühne erscheint, umgibt sie ein Hauch von Glamour – der sich auch aus einer jahrzehntelangen Karriere speist. Und der auch in der wenig glamourösen, dafür umso zweckmäßigeren Stockacher Jahnhalle funktioniert. Roos, im Januar 69 Jahre alt geworden und abgesehen von einer mehrjährigen Familienpause seit 60 Jahren im Showgeschäft, war bei der Veranstaltung der Sparkasse Hegau Bodensee für Prämiensparer als Stargast dabei. Mit ihr war praktisch ein Urgestein der deutschen Schlagerszene in Stockach zu hören. Der Versuchung, eine reine Nostalgie-Tour zu unternehmen, widerstand sie. Denn sie kann nicht nur auf zurückblicken, etwa auf zwei Grand-Prix-Teilnahmen, sondern passt offenbar auch in sehr zeitgenössische Fernsehformate wie "Sing meinen Song", wofür sie mit teilweise deutlich jüngeren Musikern vor der Kamera stand. Bei der Sendung interpretieren Musiker die Lieder der jeweils anderen Teilnehmer neu: "Es war eine große Ehre für mich, dort eingeladen zu werden", verriet sie im Interview vor dem Auftritt in Stockach. Zuerst habe sie bei der Anfrage an die versteckte Kamera geglaubt, erzählt sie in der Schülerumkleide der Jahnhalle, die zur Garderobe umfunktioniert wurde: "Aber die meinten es ernst." Und so machte sie sich auf zu den Dreharbeiten in Australien.

In der Jahnhalle steht sie alleine auf der Bühne – die Instrumentalbegleitung kommt vom Band – und hat sofort die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publikums. Zu diesem Zeitpunkt sind schon zweieinhalb Stunden Programm vorbei, doch das merkt man den mehreren hundert Zuschauern nicht an. Roos taucht streckenweise in die Saalreihen ein, schleppt einen Mann auf die Bühne und genießt den Kontakt zum Publikum. Dabei singt sie Klassiker des Schlager-Repertoires, zu dem sie einiges selbst beigesteuert hat, berichtet von ihrer Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen in den 1980er-Jahren, singt eingedeutschte Modern-Talking-Songs und greift in die Kiste der Rock 'n' Roll-Klassiker. Und am Schluss, als Uwe Sauter und seine Band "D'Böööhmis" als Hommage an den Stargast Roos' Song "Rund um die Welt" spielen, schnappt sie sich spontan selbst das Mikrofon und steigt mit ein.

"Ich habe immer noch Bock auf den Job." Diesen Satz, den Roos im Gespräch am Nachmittag sagt, nimmt man ihr nach diesem Auftritt sofort ab. Finanziell sei sie unabhängig, mehrmals habe sie sich überlegt, Abschied von der Bühne zu nehmen. "Doch dann kam jedes Mal ein schönes Angebot", sagt sie. In ihrer Karriere spiegeln sich aber auch mehrere Jahrzehnte bundesdeutscher Musikgeschichte. So erzählt sie von ihren frühen Touren mit dem Orchester von Swing-Legende Max Greger, von Platten, die sie in den 1960er-Jahren im Tonstudio von Hans-Georg Brunner-Schwer bei Saba in Villingen aufgenommen hat, von wochenlangen Gastspielen im Pariser Olympia-Saal oder einem Auftritt bei der Muppet Show, wo sie der erste deutsche zu Gast war. Für ihre ersten Plattenaufnahmen im Alter von neun Jahren habe sie ein Produzent entdeckt, der sie bei einem Auftritt im elterlichen Hotel in Bingen gehört habe, erzählt sie und wird nachdenklich: "Solche Karrieren gibt es heute nicht mehr", sagt sie. Junge Musiker hätten kaum Gelegenheit, sich zu entwickeln. Der Glamour der Jahrzehnte – er scheint nicht so recht in die technokratische Jetztzeit zu passen.