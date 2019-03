von Cornelia Giebler

Keramiker aus allen Bundesländern hatten am zweiten Wochenende im März zum "Tag der offenen Töpferei" eingeladen. In Hoppetenzell öffnete Martin Schubert sein Atelier. Während die jüngeren Besucher mit Hoppetenzeller Lehm arbeiteten und Formen schufen, die anschließend im Feldbrandofen gebrannt wurden, erhielten die älteren Einblick in die Kunst des Salzbrandes, einer Sonderform keramischer Erzeugnisse.

Dabei wird beim Erreichen der höchsten Temperatur Kochsalz durch verschiedene Öffnungen eingebracht. Die Salzkristalle verdampfen und wirken auf dem Ton als Flussmittel und verbinden sich mit dem Quarz des Tones zu einem Silikat. Diese Schmelze gibt den Arbeiten dann ihr charakteristisches Aussehen. Salzglasierte Töpferwaren sind nicht nur frei von giftigen Glasurzusätzen, sondern säure- und laugenbeständig und vollkommen wasserdicht und geschmacksneutral. Zehn Stunden dauert der Brand; jede Stunde wird die Temperatur um 300 Grad erhöht, bis 1200 Grad erreicht sind.

Material aus verschiedenen Gegenden

An Werkstoffen benutzt Martin Schubert neben Ton und Porzellanmasse alles, was diese Prozedur aushält. Den Ton sucht er sich in einer Grube in der Pfalz aus; für den Salzbrand einen hellbrennenden, quarzreichen Steinzeugton. Die Farbgebung der Arbeiten ergibt sich durch die Metalloxide und die Brandführung. "Mit dieser Technik muss ich einen intensiven Austausch mit den vier Elementen Erde, Wasser, Feuer und Luft führen, muss mit ihnen einfühlsam umgehen", erläutert Martin Schubert den schwierigen Balanceakt beim Brennen.

Den selbstgebauten Salzofen konnten die Besucher ebenso besichtigen wie die vielen aufgestellten Exponate im Garten. Auch an Verpflegung war gedacht: Neben den eigenen Äpfeln bot der Künstler Griebenschmalz, frischen Bärlauchquark, Brot und Saft.