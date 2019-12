Seit sie feste Nahrung zu sich nimmt, hegt sie für Nudeln eine große Leidenschaft: Mara-Lou, die mit ihrer großen Schwester und ihren Eltern in Wahlwies lebt und dort die Freie Waldorfschule besucht, hat als Thema für ihre Jahresarbeit „Nudeln – eine Genussreise durch die ganze Welt“ gewählt. Schon im Oktober vergangenen Jahres hatte sie in einer Überlinger Nudelmanufaktur ein dreiwöchiges Wirtschaftspraktikum absolviert. „Die Erfahrungen dort haben mich in der Auswahl meines Themas bestärkt“, erläutert die Schülerin.

Die Geschichte reicht bis ins Jahr 2000 vor Christus zurück

Unter Beleuchtung verschiedener Aspekte befasste sie sich mit der Geschichte der Nudel, die bis ins Jahr 2000 vor Christus zurückreicht. „Die allerälteste, Spaghetti-ähnliche Nudel stammt aus China„, weiß die junge Nudelforscherin.

„Buchweizennudeln findet man besonders im asiatischen Raum. In Mitteleuropa und Amerika werden Hartweizennudeln bevorzugt und in Deutschland haben wir sehr viele Nudeln mit Ei.“ Sehr viel Entwicklung habe in Italien als großem Pasta-Land stattgefunden.

Von Pastafaris und dem Spaghetti-Monster

Der praktische Teil ihrer Jahresarbeit war ein weiteres dreiwöchiges Praktikum in der Nudelmanufaktur. Der Erfahrungsbericht ist im selbst gebundenen Begleitbuch nachzulesen. Ein Kapitel ist dem Getreide als Nudel-Grundlage gewidmet, ein anderes beinhaltet Fakten, Verbraucher-Statistik und Skurriles. Dort hat sie die Weltanschauungs-Gesellschaft der „Pastafaris“ beleuchtet, die das fliegende Spaghetti-Monster anbetet. „Eine satirische Religion mit etwa zehn Millionen Mitgliedern“, erläutert sie schmunzelnd.

Maultaschen, Bandnudeln, Spätzle und raffinierte Ravioli-Variationen hat sie bereits selbst zubereitet. Sehr zur Freude von Freunden und Familie. „Ich bin froh, dass ich mit der Jahresarbeit die Chance bekam, dieses Thema eigenständig tiefer zu beleuchten“ sagt sie. Den dazugehörigen Vortrag vor einigen hundert Zuhörern bewertet sie als spannende Erfahrung, auf die sie sich freut, vor der sie aber auch großen Respekt hat.