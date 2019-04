von SK

Mit schweren Verletzungen musste ein 29-jähriger Mann am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr nach einem Arbeitsunfall in der Straße "Am Roßberg" vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann im Außenbereich eines Kellergeschosses mit Auffüllarbeiten beschäftigt, als er durch einen mit nur wenigen Holzlatten abgedeckten Schacht für eine vorgesehene Treppe fiel und etwa 250 Zentimeter nach unten auf den Betonboden stürzte. Laut Polizei erlitt der 29-Jährige hierbei diverse Frakturen an Armen und Beinen sowie Blessuren am Kopf. Gegen den Verantwortlichen der Baustelle ermittelt die Polizei nun wegen des nicht ordnungsgemäß gesicherten Treppenschachtes, teilt die Polizei weiter mit.