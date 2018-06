Stockach Mann stiehlt Handy des Grey-Schützen und wird zu 500-Euro-Geldstrafe verurteilt

Der Täter aus dem Raum Stockach zog den Einspruch gegen den Strafbefehl wegen Diebstahls während einer Schießerei in einer Konstanzer Disko zurück. Er erklärte sich damit einverstanden, die Geldstrafe zu bezahlen.

Das Amtsgericht Stockach beschäftigte sich mit einem Vorfall, der mit einer Schießerei in der Konstanzer Diskothek Grey am 30. Juli 2017 in Verbindung steht. So soll ein 21-jähriger Mann aus dem Raum Stockach, der an jenem Abend Gast im Grey war, dem dortigen Täter das Smartphone gestohlen haben, als dieser, von zwei Polizeikugeln getroffen, verletzt auf dem Boden lag. Ermittler waren auf den 21-jährigen Dieb gestoßen, nachdem sie das Handy des Grey-Schützen hatten orten lassen.

Im Januar dieses Jahres hatte das Amtsgericht Stockach wegen des hinreichenden Tatverdachts auf Diebstahl und Unterschlagung Strafbefehl gegen den mutmaßlichen Dieb erlassen. Das Strafmaß darin belief sich auf 50 Tagessätze zu je zehn Euro, also 500 Euro insgesamt. Der Angeklagte legte fristgerecht Einspruch ein, weshalb es nun zu einer Verhandlung kam. Bei dieser stritt der Beschuldigte die Tat vor Gericht erst ab und betonte, er habe das Smartphone Anfang August in Radolfzell erworben. Dennoch zog er seinen Einspruch bereits kurz nach der Verlesung der Anklagepunkte wieder zurück. Damit erklärte sich der 21-Jährige einverstanden, die Geldstrafe zu bezahlen. "Wenn sie das nicht tun", ermahnte Richterin Julia Elsner ihn daraufhin, "dann bekommen sie große Probleme".

Bei der Bluttat Ende Juli vergangenen Jahres erschoss der Täter den 50-jährigen Türsteher und verletzte zudem fünf Personen schwer. Nach einem Streit mit seinem Schwager, dem damaligen Betriebsleiter der Disco, hatte sich der Täter zuhause mit einem Gewehr des Typs M16 bewaffnet und wollte Rache nehmen. Dabei feuerte er vor und in der Diskothek mindestens 24 Mal um sich. Ein Polizist schoss zwei Mal auf den Schützen, der kurz darauf im Krankehaus verstarb. Mittlerweile ergaben Ermittlungen, dass der Schütze das Sturmgewehr von einem in Kreuzlingen lebenden Mann mit österreichischem Pass erworben hatte. So teilten es die Staatsanwaltschaften Konstanz und Kreuzlingen im April mit.