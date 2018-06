Stockach Mann schlägt mit Besenstil Fenster ein

Der Täter muss sich nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten.

Ein 40-Jähriger hat am Donnerstag gegen 13.15 in einem Wohngebäude in der Kaiserpfalzstraße randaliert und so einen Schaden von rund 200 Euro verursacht. Laut einer Pressemitteilung der Polizei warf der Mann Stühle sowie Unterlagen auf dem Boden und schlug mit einem Besenstil ein Fenster ein. Er muss sich nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten, so die Polizei weiter.