von SK

Wie die Polizei mitteilt, war der betrunkene Mann gegen 3.20 Uhr mit einer ebenfalls alkoholisierten Bekannten in einen Streit geraten. Ein Zeuge, der die Auseinandersetzung bemerkte und der Frau helfen wollte, setzte Pfefferspray gegen den Mann ein und verständigte die Polizei. Der 38-Jährige hörte auch beim Eintreffen der Beamten nicht auf, die Frau zu bedrohen und versuchte, sie zu attackieren. Da er den Anweisungen der Polizisten nicht gehorchte, überwältigten diese ihn schließlich. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der Mann in eine Gewahrsamszelle gebracht, in der er die Nacht verbringen musste. Während der Fahrt dorthin beleidigte der Mann die Beamten.