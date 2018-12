Manche Jobs sind sehr vielseitig. Der Posten des Narrenrichters in Stockach gehört offenbar dazu. Denn für Jürgen Koterzyna geht es nicht nur darum, alljährlich ein grobgünstiges Urteil samt der entsprechenden Weinstrafe gegen einen prominenten Beklagten zu verhängen – wobei böse Zungen behaupten, dass es den Gerichtsnarren hauptsächlich darum gehe, den eigenen Weinkeller auf Kosten anderer zu füllen. Doch ein Narrenrichter macht noch so manches mehr. Auch als Drehorgelspieler muss er manchmal ran. So wie beim Winterzauber, als Koterzyna das Publikum als Orgelma unterhielt. Warum? Die Kasse musste das Narrengericht offenbar nicht aufbessern, zumindest hatte niemand einen Hut aufgestellt. Der weiche Klang der historischen Drehorgel erfreute die Besucher einfach so. Vielleicht hat das Instrument ja demnächst einen Fasnachtseinsatz – im Sinner der Vielseitigkeit.