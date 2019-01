Maja Schadt hat sich für ihre Jahresarbeit an der Wahlwieser Waldorfschule ganz der Schokolade verschrieben – unter dem Motto: "Wo Bitteres und Süßes miteinander verschmelzen". Dazu hat sie auch ein Backbuch unter dem Titel "Mit Schokolade Glück backen" in kleiner Auflage entwickelt, das bei Bücher am Markt in Stockach zu haben ist.

Einige Zeit vorher hat die angehende Wahlwieser Abiturientin je ein dreiwöchiges Praktikum bei einem Fotografen und in einer Patisserie absolviert. "Zwei Sachen, die mir so viel Spaß gemacht haben, dass mir gleich klar wurde, dass ich für den praktischen Teil meiner Jahresarbeit das Backen mit dem Fotografieren verbinde", erzählt die Zwölftklässlerin.

Teilweise experimentierte sie dafür mit eigenen Rezepten. "Meine Lebkuchen finde ich am leckersten", meint sie. Da seien ihr der Geschmack und die Konsistenz besonders gut gelungen. 200 Exemplare mit jeweils 140 Seiten ließ sie drucken. Ein paar davon können dann auch bei den Vorträgen zu den Projektarbeiten erworben werden.

Im theoretischen Teil hat Maja Schadt mit rund 20 Kapiteln viele Themen behandelt. "Bereits in den ersten Siedlungen Mittelamerikas nahm die Kakao-Bohne einen hohen Stellenwert als bitteres Getränk bei religiösen Zeremonien ein", berichtet Maja Schadt von ihren Recherchen.

Die Kultur der Mayas habe einen Kakao-Gott angebetet. "Sie glaubten an die Legende, dass durch den Tod und die Wiedergeburt des Mais-Gottes die erste Kakao-Frucht entsprossen sei." Die Schokolade als Leckerei, wie wir sie kennen, habe sich erst 1875 mit der Erfindung des Milchpulvers entwickelt. Weitere Themen, die Schadt behandelt, sind Kinderarbeit, das harte Leben von Kakao-Bauern, Alternativen zu konventionellen Schokoladen, wie Fairtrade, oder die Verwendung von Schokolade in der Küche.

Präsentation: Ab Freitag, 11. Januar, präsentieren 36 Schüler der Wahlwieser Waldorfschule ihre Jahresarbeiten. Bis dahin stellt der SÜDKURIER in loser Folge einige Schüler mit ihren Projekten vor