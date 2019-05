Das Musikfest Heudorf findet alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Frühlingsfest in Rorgenwies statt. In diesem Jahr in Kombination mit dem Oldtimertreffen des Motorsportclubs. Auf die Idee kamen die beiden Vereine durch Terminüberschneidungen in der Gemeinde. Doch trug auch die Schwierigkeit, ausreichend Helfer für die großen Feste zu finden dazu bei, dass man den neuen Weg der Kooperation gehen will. Diese klappte bei Organisation und Zeltaufbau schon bestens.

Für die Heudorfer ist das Fest wie Urlaub. Nicht etwa so erholsam. Es müssen Ferientage geopfert werden, um zum Gelingen des Musikfests beizutragen. Das war auch für den Vorsitzenden des Motorsportclubs, Steffen Schober, in diesem Jahr keine Frage. Vielfältig sind die Aufgaben, die auf die Helfer zukommen. Und vielfältig sind leider auch die Auflagen, die auf einen Ausrichter eines solchen Festes zukommen. Doch in Heudorf packt einfach das ganze Dorf mit an, damit die Besucher ein paar schöne Stunden erleben können.

Das Festprogramm startet offiziell am Vatertag, 30. Mai, und endet am Montag, 3. Juni. Dazwischen liegt viel Abwechslung. Los geht es am Donnerstag um 11 Uhr mit dem Vatertagstreffen. Für stimmungsvolle Unterhaltung sorgen die Musikvereine aus Orsingen, Nendingen, Mariazell und Neuhausen ob Eck. Am Freitag, 31. Mai, lassen die Dorfrocker das Festzelt beben. Für die Heudorfer ist dies der musikalische Höhepunkt des Fests. Die Brüder Markus, Tobias und Philipp Thomann sind vor allem mit ihrem Lied „Dorfkind“ bekannt geworden. Sie feierten ihre Erfolge nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch bei vielen Liveauftritten. „Wir fühlen uns einfach wohl in Dörfern, weil wir selbst aus einem kommen und hier noch jeder jeden kennt, Vereine und Zusammenhalt existieren und es eben nicht so hektisch und anonym zugeht wie in einer Großstadt. Zudem können wir ganz klar sagen: Im kleinsten Nest gibt‘s das geilste Fest“, so Dorfrocker-Sänger Tobias Thomann.

Am Samstag bleiben die Planen des Festzelts für Besucher geschlossen. „Es hat sich bewährt, in Ruhe alles für den Sonntag herzurichten“, erklärt Volker Renner, der Vorsitzende des Musikvereins. Somit haben auch die Helfer eine kleine Verschnaufpause, bevor es am Sonntag, 2. Juni, um 11 Uhr mit dem Frühschoppen im Festzelt losgeht. Es spielt der Musikverein Oberuhldingen bei freiem Eintritt. Zudem warten auf die jüngsten Besucher Kinderschminken und Bauernhofeis.

Von 10 Uhr bis 11.30 Uhr können sich die Teilnehmer des Oldtimertreffen anmelden. Ab 14 Uhr kann man viele der Fahrzeuge bei der Vorführung bestaunen. Das Oldtimertreffen hat einen guten Ruf. Im vergangenen Jahr fanden 123 Traktoren, 51 Automobile, neun Motorräder und drei Unimogs sowie viele weitere unangemeldete Fahrzeuge den Weg nach Heudorf. Darunter waren viele Schätze aus dem eigenen Dorf, die sonst nicht ausgestellt werden. Aber es gibt ebenso viele Stammgäste, die entweder einzeln anfahren oder als Gruppe, wie zum Beispiel die Kolbenquäler aus Liptingen, die auch durch ihr zum Fahrzeug passendes Outfit auffallen. Der Vorsitzende des Motorsportclubs, Steffen Schober, hofft, dass die Oldtimerfreunde auch zum neuen Termin wieder nach Heudorf kommen. „Durch die Zusammenarbeit mit dem Musikverein ist das Umfeld in diesem Jahr noch attraktiver für Besucher und Teilnehmer“, lockt er zu einem Besuch.

Für die Gäste endet das Musikfest am Montag, 3. Juni, mit dem Feierabendhock ab 18 Uhr. Dann unterhalten die Musikvereine aus Raithaslach und Zoznegg die Gäste. Willkommen sind nicht nur Arbeitnehmer mit ihren Chefs. Traditionell besuchen auch die Feuerwehren des Umkreises gerne den Feierabendhock. Für die Heudorfer ist aber noch lange nicht Schluss. Sie müssen noch abbauen, alles wieder verstauen und dann noch die Bürokratie erledigen. Wer das Musikfest besucht, tut nämlich nicht nur sich selbst etwas Gutes. Er fördert auch die Vereinsarbeit von Musikverein und Motorsportclub sowie eine lebendige Dorfgemeinschaft im ländlichen Raum.