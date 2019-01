von Doris Eichkorn

Ein erweitertes Gerätehaus stand lange auf der Wunschliste der Feuerwehrleute in Mahlspüren im Hegau. Nun stehen Umbau und Renovierung des Gebäudes vor der Fertigstellung. Am Sonntag, 31. März, können Besucher die nun getrennten und sanierten Toiletten und Duschen, das größere Raumangebot und vieles mehr beim Tag des offenen Feuerwehrhauses in Augenschein nehmen. Ein Frühschoppenkonzert, einen reichhaltigen Mittagstisch, Kaffee und Kuchen und natürlich auch Feuerwehr zum Anfassen wird es geben. Die Abteilung Stadt Stockach wird dann auch Schauübungen präsentieren. Das Zukunftspapier Feuerwehr, welches vor Jahren im Stockacher Feuerwehrausschuss erarbeitet und intensiv diskutiert worden war, kann nun im Punkt der lange geforderten Anbauwünsche der Mahlspürer Wehr als erledigt angesehen werden. Kommandant Egbert Wenger dankte seinem Stellvertreter Wolfgang Schmid bei der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung für dessen außerordentlichen Einsatz mit einem Gutschein für ein Familienwochenende im Feuerwehrhotel Sankt Florian.

Jugendfeuerwehr wächst kontinuierlich

Die Abteilung gilt als sehr aktiv, und dies war für die Stadtverwaltung und den Stadtrat seinerzeit der Grund, die Wehr auch weiterhin großzügig zu unterstützen, als es um deren Antrag auf Erweiterung und die Förderung der Umbaumaßnahmen ihres bisherigen Domizils ging. Mit einer steigenden Anzahl an aktiven Feuerwehrmännern (aber auch Frauen) und einer wachsenden Jugendfeuerwehr war schnell klar, dass es sich im Falle von Mahlspüren sehr wohl lohnt, zu investieren.

Bei der diesjährigen Hauptversammlung wurden nicht nur die Aktivitäten der Wehr im dienstlichen Bereich wie die abgehaltenen Proben – bei denen auch eine gemeinsame Probe mit der Nachbarwehr aus Raithaslach abgehalten wurde – von Kommandant Egbert Wenger erwähnt, sondern auch die vielen anderen Dinge wie das Vatertagsfest und das Herbstfest. Die Mahlspürer Feuerwehr ist mehr als nur die dörfliche Feuerwehrabteilung, welche sich stets darin übt, für in Not geratene Mitmenschen Dienst zu tun, wenn es brennt oder man zur technischen Hilfe gerufen wird.

Bürgermeister ehrt verdiente Mitglieder

Im vergangenen Jahr allerdings lag in Mahlspüren der Fokus gänzlich – neben den zehn abgehaltenen Proben im Laufe des Jahres – auf den Umbauarbeiten und der Renovation des Feuerwehrgerätehauses. Dass es für viele Termine auch guter Vorbereitung bedarf, wurde im Bericht von Kommandant und Schriftführerin Diana Wiest deutlich, welche neben Proben und Umbau auch insgesamt vier Sitzungen des Feuerwehrausschusses anführte. Auch Stockachs Abteilung Stadt freue sich über die aktiven Mahlspürer, so Uwe Hartmann, welcher auch im Namen des am Versammlungsabend verhinderten Bürgermeister Rainer Stolz für deren Einsatz im Dienst und beim Umbau dankte. Er ehrte und beförderte auch einige verdiente Mitglieder.

Dafür, dass auch weiterhin immer genügend Nachwuchs da ist, der dann nach langjährigem Dienst auch geehrt werden kann, sorgen die Mahlspürer mit ihrer Jugendabteilung, für welche Markus Wenger seinen Bericht verlas. Im vergangenen Jahr haben die Jugendlichen am Sternmarsch in Böhringen teilgenommen und den 1. Platz belegt, und auch am Feuerwehr-Zeltlager auf der Reichenau waren die Jugendlichen mit großem Eifer und Freude dabei, so der Jugendwart. Einen Übergang aus der Jugendfeuerwehr in die Reihen der Aktiven gab es am Versammlungsabend ebenfalls: Egbert Wenger begrüßte Christine Keller mit einem Handschlag in der Wehr.