von Doris Eichkorn

Der Musikverein Mahlspüren im Hegau blickte im Dorfgemeinschaftshaus auf das Jahr 2019 zurück. Dazu gehörte die musikalische Umrahmung der Hauptversammlung. 2019 waren so viele Termine zu bewältigen, wie schon lange nicht mehr. Allein 45 davon entfielen auf Proben und Auftritte. Hinzu kamen Feste und Arbeitseinsätze, welche jedes Mitglied zusätzlich für den Verein leistete.

Schriftführerin Christina Manogg ließ in ihrem Jahresbericht viel Geselligkeit und Harmonie erkennen, nicht nur in musikalischer, sondern auch in zwischenmenschlicher Form. So berichtete sie von einem viertägigen Ausflug des Vereins nach Passau. Genau dieser Ausflug war der Grund, warum Kassiererin Tanja Baschnagel in ihrem Bericht zwar einen noch positiven, jedoch durch die Buskosten etwas geschmälerten Kassenstand präsentierte.

Dank an fleißige Mitglieder

Dass der Verein für seine eifrigen Mitglieder nicht nur einen Händedruck übrig hat, sondern sie auch mit einer kleinen Wertmünze belohnt, zeugt von besonderer Wertschätzung. So wurden für ihren lückenlosen Probenbesuch Roman und Tanja Baschnagel sowie Claudia Deyer belohnt.

Bei den Wahlen musste das Amt der ausscheidenden Jugendleiterin Verena Bischoff neu besetzt werden. Christine Keller wurde einstimmig in dieses Amt gewählt. Verena Bischoff erhielt neben einem herzlichen Dank der Kapelle auch einen Gutschein. In ihren Ämtern bestätigt wurden Elisabeth Wenger als Vorstandsmitglied für den musikalischen Bereich sowie Schriftführerin Christina Manogg und Medienwartin Tina von Briel. Passiven-Beisitzer ist Holger Lenz.

Willi Käppeler ist das neue Ehrenmitglied

Die passiven Mitglieder, die den Verein bei vielen Aktivitäten unterstützen, sind ebenfalls im Vorstand vertreten. Eines dieser langjährigen Fördermitglieder ist der Windegger Willi Käppeler. Vor über 40 Jahren hat er seine Unterschrift unter das Eintrittsformulars gesetzt. Aus diesem Grunde wurde er zum Ehrenmitglied ernannt und erhielt zusätzlich ein Weinpräsent.

Auch das Jahr 2020 bringt einiges an Terminen, so Elisabeth Wenger im Gespräch mit dem SÜDKURIER: „Besonders freuen wir uns schon auf das Jubiläum unserer Ausbildungsgemeinschaft.“