von Doris Eichkorn

Die Einweihung des Anbaus an das bestehende Feuerwehrgerätehaus in Mahlspüren im Hegau hat viele Besucher in den Stockacher Ortsteil gelockt. Bereits um 9.30 Uhr fand sich eine Vielzahl von Gästen ein, um mit einem Gottesdienst im Zelt vor dem Gebäude und im Gebäude die offizielle Weihe zu feiern. Der Stockacher Pfarrer Michael Lienhard trug mit dem Mahlspürer Kirchenchor dazu bei, diesen Tag unter das Thema der Dankbarkeit zu stellen.

Durch die Erweiterung des bestehenden Gebäudes wurden mehrere Probleme gelöst. Die modernen Umkleiden und Toiletten, welche nun für die Geschlechter getrennt zur Verfügung stehen, erhielten große Anerkennung. Auch der Gemeinschaftsraum, welcher auch gerade für den Mahlspürer Feuerwehrnachwuchs genutzt werden kann, ist ein wahres Schmuckstück geworden. Die fehlenden Umkleiden und Duschen für die Frauen in der Wehr waren früher ebenfalls ein Problem. Auch die unzureichenden Maße der mit Autos besetzten Feuerwehrgarage zur Rüstung für den Einsatz waren ein weiteres, welches mit dem Um- und Anbau behoben wurde. 630 000 Euro betrugen die Gesamtkosten des Umbaus. Zuschüsse gab es von Landkreis und Land. Neben einem Schulungsraum und den neuen geräumigen sanitären Anlagen entstand eine zusätzliche Lagermöglichkeit im neuen Anbau.

Kommandant Egbert Wenger und seine Kameraden sind nicht nur dankbar, von der Stadt Stockach eine starke finanzielle Stütze zur Realisierung des Projektes erhalten zu haben, sondern sicher auch dafür, dass die Umbauarbeiten ein Ende haben. In dem Gebäude können dank des Anbaus die beiden Fahrzeuge der Abteilung untergebracht werden.

Auch die Frauen sind bei der Mahlspürer Wehr nicht wegzudenken. Von links: Nicole Schmid und Anna-Lena Renner, selbst aktiv und zugleich Jugendausbilderin, halfen beim Jubiläum in der Küche mit. | Bild: Doris Eichkorn

Der Leitspruch "Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr" prangt auf vielen Gerätehäusern, nicht jedoch auf den Fahrzeugen. Was früher noch eine Selbstverständlichkeit war, nämlich dass alle männlichen Einwohner eines Dorfes mit Leitern, Kübeln und Spritzen ausrückten und ihre Zeit zur Rettung von Hab und Gut anderer Menschen unentgeltlich aufbrachten, gehört längst der Vergangenheit an. Das Florianslied, welches im morgendlichen Gottesdienst erklang, erinnerte manch einen Besucher musikalisch, der Schriftzug auf einem Fahrzeug der Abteilung Stadt am Nachmittag optisch daran, dass die Rettungskräfte ehrenamtlich in der Freizeit zur Rettung aus Not und Gefahr bereitstehen.

Wie schnell solch eine Situation eintreten kann, verdeutlichte die Schauübung der Abteilung Stadt am Nachmittag. Ein simulierter Unfall, bei welchem ein Kind mit den Beinen unter ein Auto geraten war, sorgte für den Einsatz von mehreren Fahrzeugen und Wehrmännern. Das Auto musste mit Geräten angehoben werden. Viele Familien und auch Feuerwehrleute aus der Umgebung verfolgten gebannt die Übung. Zum Ende der Übung applaudierten die zahlreichen Zuschauer, bevor sie sich über die Werkzeuge, Fahrzeuge und Arbeit der Feuerwehr informieren konnten. Im Anschluss ging es zurück ins Zelt oder die Kaffeestube, welche sich im Anbau befand. Die Besucher hatten den ganzen Tag über Zeit, sich bei herrlichem Sonnenschein im und um das grundsanierte Gerätehaus umzuschauen. Auch Rundfahrten mit dem Mahlspürer Feuerwehrfahrzeug wurden am Nachmittag angeboten.