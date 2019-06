von Doris Eichkorn

Festgänger aus der Region können sich am Pfingstwochenende Mahlspüren im Hegau zum Ziel erwählen und sich auf viel Blasmusik und herzhafte Kost freuen. Der Musikverein trägt in diesem Jahr sein Sommerfest als Bezirksmusikfest aus.

Bezirksdirigent Roman Baschnagel freut sich bereits riesig darauf, wenn alle Kapellen des Bezirk 9 Nellenburg im Blasmusikverband Hegau-Bodensee am Freitag um 19 Uhr einen Sternmarsch absolvieren. Ziel ist der Festplatz zwischen Kirche und Rathaus in der Dorfmitte. Dort vereinen sie sich zu einem mächtigen Gesamtchor und hoffen auf viele Zuhörer. „Ich freue mich sehr auf den Moment, wenn der Gesamtchor zum Abschluss des Sternmarsches den Auftakt für einen Abend voll blasmusikalischer Highlights im Zelt setzt“, so Bezirksdirigent Roman Baschnagel.

Breg Brass Buebe wollen das Zelt zum Kochen bringen

Nahtlos werden dann alle Musiker und Besucher sich ihre Plätze im Zelt sichern, um den Breg Brass Buebe zu lauschen, welche mit ihrem fetzigen und abwechslungsreichen Repertoire das Zelt zum Kochen bringen wollen. Die zehn jungen Männern werden in der Besetzung mit Bass, Tenorhorn, Bariton, Posaune, Trompete, Flügelhorn und Schlagzeug auftreten. Damit wollen die talentierten Nachwuchsmusiker aus dem Schwarzwald zeigen, wie sie zu ihrem Erfolg beim SWR Blechduell kamen. Im fliegenden Wechsel werden sie vom groovenden Beat in die Welt des „Böhmischen Traums“ sowie vieler weiterer vertrauter Stücke aus dem Standardrepertoire der anwesenden Kapellen wechseln.

Großes Arbeitspensum hinter den Kulissen

Die Festvorbereitungen laufen seit Monaten auf Hochtouren. Das gesamte Vorstandsteam hat manche Sitzung in den vergangenen Monaten für dieses Festwochenende abgehalten. Nur wenn wieder der gesamte Verein mit vielen freiwilligen Helfern aus dem Dorf zusammen steht, wird auch dieses Fest ein Erfolg. Hierzu müssen nicht nur alle Bestellungen getätigt oder auch das Zelt aufgebaut und eingerichtet werden.

Das ist bei Weitem noch nicht alles an verborgener Arbeit. Denn die Salate, welche am Sonntag Mittag von den Bedienungen zu den Besuchern getragen werden, sind mit viel Liebe von Hand gemacht. Die Kartoffeln beispielsweise werden früh morgens gekocht, von Freunden und Gönnern, Aktiven ebenso wie Frauen von Ehrenmitgliedern von Hand geschält und geschnitten. Am Sonntagnachmittag gibt es für die Kinder wieder ein eigens Programm.