Frauen unter sich – kann das gutgehen? Immer wieder hört man von Zickenalarm und Eifersüchteleien. Doch schon der Stockacher Damenkaffee zeigte, wie harmonisch und ausgelassen Frauen alleine feiern können. Und die Wahlwieser Damen standen ihnen in nichts nach. Gemeinsam mit Gästen aus Espasingen und Litzelstetten zelebrierten drei Generationen die Frauenfasnacht im rappelvollen Pfarrzentrum St. Josef.

Als "Sisters" trauerten Sigrid Weber, Susanne Buchholz, Christine Kuppel, Petra Gruber, Beate Klatt, Tanja Renner, Manuela Klaiber, Brigitte Hoffmann und Margit Müller (von links) ihren Männern gar nicht nach. Jede von ihnen hatte den eigenen Gatten elegant beseitigt und war nun wieder frei für neue Abenteuer. Rechts: Oliver Kuppel, denn im wahren Leben geht es denn Männern zum Glück gut.

Für Brigitte Hoffmann und Beate Schmitt, die beliebten Fischerinnen vom Bodensee, hatten die Organisatorinnen der katholischen Frauengemeinschaft hervorragende Nachfolgerinnen gefunden. Bettina Stelzle und Susanne Buchholz harmonierten wunderbar miteinander und sorgten bei den Besucherinnen immer wieder für herzhafte Lacher.

"Ebbes goht immer" – auch wenn es noch so eng ist, kann man sich zur Musik bewegen. Die Frauen bei der Wahlwieser Frauenfasnacht im Pfarrzentrum machen es vor.

Das diesjährige Stierzunft-Motto "Ebbes goht immer" wurde bei ihnen zum Ritual, in dem sie nach jeder Moderation ein neues Getränk zu sich nahmen. Sie traten zusätzlich in einigen Szenen auf.

Um das Wohlbefinden hatte sich zunächst Monika Schwarz mit ihrer Volkstanzgruppe bemüht. Als Arzt in der Werbepause bot sie allerlei Mittelchen an, die "Pressier it" oder "Kaasch mir mal" hießen.

Als "Die zwei Stockenten" kamen Andrea Wegmann (links) und Sandra Siegenthaler, kurz Andy und Sandy, ins Pfarrzentrum Wahlwies. Vor lauter Reden über dies und das kam der Sport ein bisschen kurz. Den Besucherinnen gefiel der Auftritt sehr.

Beruhigungspillen hätte Rosalinde (Susanne Buchholz) gebraucht, die ihre 30 Jahre alte Schreibmaschine reparieren lassen wollte, weil das "f" hing. An der Unwissenheit der jungen Verkäuferin (Charlotta Wochner) verzweifelte sie fast.

Miss Miraculous (Dagmar Lempp) zeigte verblüffende Tricks, die Litzelstetter "Cassous" spielten Guggemusik, die Wiesenblumen und die Garde tanzten und der selbstverliebte Herbert (Bettina Stelzle) weinte sich bei Heidi (Anne Storm) aus.

Andrea Wegmann und Sandra Siegenthaler wiederum debattierten bei ihrem Auftritt beim Walken über Datenschutz, ihre Problemzonen und Männer. Die beschäftigten auch die gar nicht traurigen Witwen, die singend verkündeten: "Wieder mal sind wir zu haben."