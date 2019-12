von SK

In Stockach haben unbekannte Täter nun einen ganzen Radlader gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Der Diebstahl ereignete sich laut der Mitteilung in der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr. Der rote Radlader mit der weißen Aufschrift „O&K“ stand demnach in einem umzäunten Gelände im Lochacker. Das Polizeirevier Stockach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (077 71) 93 61 0.