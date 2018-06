Stockach Lindenstraße in Mindersdorf: Mann fährt unter Drogen und ohne Führerschein mit Roller

Lindenstraße in Mindersdorf: Mann fährt unter Drogen und ohne Führerschein mit Roller

Neben einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung muss der Rollerfahrer mit einer weiteren Anzeige rechnen, da er keine gültige Fahrerlaubnis für sein Gefährt besaß.

Polizisten haben am Samstag gegen 1 Uhr in der Lindenstraße in Mindersdorf einen Rollerfahrer kontrolliert und dabei Anzeichen der Drogeneinwirkung festgestellt. Laut einer Pressemitteilung der Polizei bestätigte ein Drogenvortest den Verdacht der Beamten. Diese untersagten dem Mann daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Neben einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung muss der Rollerfahrer mit einer weiteren Anzeige rechnen, da er keine gültige Fahrerlaubnis für sein Gefährt besaß.