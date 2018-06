von SK

Der Unfall geschah am Montag gegen 19 Uhr, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach fuhr der Autofahrer aus dem Kreisverkehr in Richtung Ludwigshafener Straße aus. Dabei hat er laut der Meldung einen 74 Jahre alten Radfahrer übersehen, der mit seinem elektrisch unterstützten Fahrrad, einem Pedelec, aus Richtung Industriestraße durch den Kreisverkehr in Richtung der Straße Stadtwall unterwegs war. Das Auto streifte den Pedelec-Fahrer. Dieser stürzte und zog sich dabei Prellungen und eine Platzwunde zu. Der materielle Schaden wird laut der Pressemitteilung auf etwa 2000 Euro geschätzt.

