von Mechthild Spies

Freitag, die Sonne brennt: Auf dem Gustav-Hammer-Platz laufen wenige Stunden vor der Eröffnung am Abend die letzten Vorbereitungen für den Schweizer Feiertag. Manuel Braun (von links), Torben Müller und Florian Kempter vom Vorstand der Yetis packen bei brütender Hitze gut gelaunt beim Aufbau von Bar und Essensstand in ihrem „Yeti-Dorf“ gegenüber der Festbühne mit an.

Besonders wichtig in diesem Jahr: viele große Sonnenschirme. Denn am Festsamstag sind hochsommerliche Temperaturen und viel Sonnenschein zu erwarten. Im Vorstand der Stockacher Showband und Guggemusik-Gruppe laufen die Vorbereitungen für den alljährlichen Einsatz beim Stadtfest bereits seit Fasnacht. Für das Fest sind von Donnerstag bis Sonntag 60 Yeti-Mitglieder von morgens bis abends in Schichten im Einsatz.

Bewirtungsstände in der ganzen Stadt

Zahlreiche Helfer braucht auch das Stockacher Narrengericht, das seine Bewirtungsstände ebenfalls beim Gustav-Hammer-Platz aufgestellt hat. Bei beiden Vereinen können sich die Festbesucher verköstigen – ebenso wie bei vielen anderen Gruppen in der ganzen Stadt. Die Stände sind am Samstag ab 10 Uhr geöffnet.