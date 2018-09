Für hunderte Schüler in Stockach und Umgebung heißt es am Montag, 10. September: zurück zur Schule. Und allenthalben wird über Lehrermangel berichtet. Wenn man mit den Leitern der großen staatlichen Schulen im Raum Stockach spricht, ergibt sich ein uneinheitliches Bild. Ein Überblick:

Schülerzahlen

Die Grundschule Stockach begrüßt 105 Schüler in vier ersten Klassen. Hinzu kommt eine Grundschulförderklasse mit 15 Kindern und eine erste Klasse in der Zweigschule Zizenhausen mit 22 Schülern. Etwa 450 Schüler gehen in die Grundschule. Die Gemeinschaftsschule Eigeltingen meldet etwa 540 Schüler, wobei die Anmeldezahlen der Eingangsklasse stabil seien. Konkrete Zahlen nennt die Schule nicht. In der Stufe fünf sei die Kapazitätsgrenze erreicht. Der Schulverbund Nellenburg startet mit 886 Schülern, davon 644 in der Realschule und 242 in der Werkrealschule. Etwa 90 Fünftklässler gehen in vier Realschulklassen und etwa 40 Fünftklässler in zwei Werkrealschulklassen. Das Gymnasium meldet 139 Fünftklässler in fünf Klassen und insgesamt 888 Schüler – beides mit steigender Tendenz. Und am Berufsschulzentrum beginnen 240 junge Menschen, bei insgesamt etwa 640 Schülern. (eph)