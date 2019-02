von SK

Wie die Polizei in einer Presseinformation schreibt, fuhr der Mann mit seinem blauen Lastwagen rückwärts in die Einfahrt eines Gebäudes im Württembergerhofweg und beschädigte hierbei die Gegenstände. Der etwa 25- bis 30-jährige Fahrer, der eine gelbe Warnweste trug, sah sich den Schaden in Höhe von rund 800 Euro an und fuhr anschließend in Richtung Dillstraße davon. Der Lastwagen hat eine blaue Plane und ein blaues Führerhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach unter (0 77 71) 93 91-0 zu melden.