Stockach Laster prallt gegen Räumfahrzeug

Ein Lastwagen ist am Samstag gegen 23 Uhr in der Lindenstraße in Mindersdorf mit einem Schneepflug zusammengestoßen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei geriet der Laster, der in Richtung Kreisstraße 6180 unterwegs war, bei winterlichen Verhältnissen ins Rutschen. Der Sattelzug drehte sich und prallte gegen das Räumfahrzeug, das in Richtung Liggersdorf fuhr. Als Unfallursache vermutet die Polizei, dass der Lastwagenfahrer zu schnell unterwegs war. Am Laster entstand ein Schaden von insgesamt rund 3500 Euro.