Mehrere Jahre wartet man nun schon, doch jetzt verspricht die Sache endlich konkret zu werden: Die Wohncontainer, die in der Straße Stegwiesen aufgestellt werden sollen, können nun endlich gefertigt werden. Zumindest wenn alles planmäßig so läuft, wie es die Stadtverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage für den Gemeinderat beschreibt. Zur Erinnerung: Schon im Dezember 2016 hat der Gemeinderat beschlossen, die zehn Container anzuschaffen. Bis jetzt ist davon auf dem vorgesehenen Grundstück in der Straße Stegwiesen allerdings nichts zu sehen.

Der jüngste Akt in der beinahe unendlichen Geschichte: Der Gemeinderat genehmigte kürzlich einen Kostennachtrag von etwa 71.000 Euro. Willi Schirmeister, Leiter des städtischen Bauamtes, skizzierte für das Gremium die Hintergründe. Zuerst habe es einen einjährigen Rechtsstreit mit einem Nachbarn gegeben. Dann habe die Firma die Container nicht wie von der Stadt gefordert liefern können und musste einen neuen Lieferanten suchen. Und die Sitzungsvorlage hält noch mehr Details parat: Der Rechtsstreit machte demnach eine Umplanung der ganzen Anlage nötig. Allein diese habe Kosten von etwa 30 000 Euro verursacht, sagte Schirmeister auf Anfrage von Wolfgang Reuther (CDU). Und dafür habe es laut der Sitzungsvorlage wiederum ein neues Baugesuch gebraucht, welches das Landratsamt Anfang August 2018 genehmigt habe.

Doch die Preisbindung des Unternehmens sei zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen gewesen. Nach neuen Verhandlungen sei klar gewesen, dass der vorgesehene Hersteller in Rumänien nicht die von der Stadt geforderten Materialien verwenden würde. Der Auftragnehmer, die Firma Wemag aus Fulda, habe also einen neuen Hersteller suchen müssen. Die Tragkonstruktion werde nun in Italien hergestellt, der Ausbau bei dem Unternehmen selbst in Fulda vorgenommen. Dies sei erst im Frühjahr dieses Jahres klar gewesen, heißt es in der Vorlage.

Für all das wurde nun der Nachtrag von 71.000 Euro fällig, den der Gemeinderat einstimmig genehmigte. Laut der Vorlage können die Container nach dem Beschluss nun gefertigt werden – Bauzeit: zwei bis drei Monate. Eine Neuausschreibung dürfte keine besseren Preise bringen, fügte Schirmeister noch hinzu – bei der Auftragsvergabe im November 2017 sei der zweitgünstigste Bieter 35.000 Euro teurer gewesen als der jetzige Auftragnehmer.

Die Container dürfen zehn Jahre lang für die Unterbringung von Obdachlosen genutzt werden – dies sei vom Gericht so vorgegeben, sagte Schirmeister auf Nachfrage von Claudia Weber-Bastong (SPD). Danach könne man über eine weitere Verwendung entscheiden, sagte er weiter. Die Container würden auch ans Internet angeschlossen, erklärte Bürgermeister Rainer Stolz ebenfalls auf Nachfrage von Weber-Bastong. Sie bezog sich dabei auf einen Mann, der vor etwa zwei Jahren aus eigener Erfahrung vor dem Gemeinderat beklagt hatte, dass man sich kaum einen Job suchen könne, wenn man in der Obdachlosenunterkunft nicht ins Internet gehen könne.