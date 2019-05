von SK

Jeweils 70 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg kommen auf vier Autofahrer zu, die am Mittwoch das Überholverbot auf der Landesstraße 194 zwischen Winterspüren und Stockach missachtet haben. Beamte des Stockacher Reviers stellten die Verstöße laut einer Mitteilung der Polizei in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 14.30 Uhr fest.