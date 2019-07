Stockach-Winterspüren vor 32 Minuten

Landesstraße 194: Strengeres Überholverbot wirkt

Die Unfallverhütung an der Landesstraße 194 zwischen Stockach und Winterspüren funktioniert. So lautet die Einschätzung des scheidenden Winterspürer Ortsvorstehers Olaf Patzke, die er in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats darlegte.