Stockach Landesstraße 194: Lastwagenfahrer übersieht beim Abbiegen Auto

Ein Laster ist am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Landesstraße 194 zwischen Mahlspüren im Tal und Winterspüren beim Abbiegen mit einem Auto zusammengestoßen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei scherte der Lastwagenfahrer auf Höhe Frickenweiler nach links aus, um nach rechts in einen Feldweg abzubiegen. Dabei übersah er das Auto einer 51-Jährigen, die ihn rechts überholte. Ihr Wagen prallte beinahe frontal gegen die Seite des Lasters. Die Fahrerin erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Den Schaden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 7000 Euro.