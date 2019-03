Die Planungen für den Neubau der Brücke beim Freibad, auf der die Landesstraße 194 verläuft, sind in vollem Gange. Derzeit ist die Brücke halbseitig gesperrt, weil eine Fachfirma im Auftrag des Regierungspräsidiums Freiburg Bohrproben aus dem Boden an der Brücke sowie der Brücke selbst nimmt. Diese Arbeiten sind voraussichtlich im Lauf der kommenden Tage beendet.

Stockach L194: Brückenneubau beim Stockacher Freibad kommt erst 2020 Das könnte Sie auch interessieren

Die Firma entnehme die Proben so nah wie möglich an der Brücke, erklärte ein Mitarbeiter des zuständigen Referats des RPs. Da nicht ganz klar sei, wo genau die Gründungen der fast 150 Jahre alten Brücke sind, würden auch Proben an der Brücke selbst entnommen.