Stockach Land legt einen Zeitplan vor: Nächste Etappe für die Umfahrung von Stockach

Die Ortsumfahrung Stockach steht beim Land relativ weit oben. Nach den Straßen, die bereits gebaut oder geplant werden, ist sie in der dringlichsten Gruppe einsortiert.

Die Planung für die Umfahrung der Kernstadt Stockach soll noch vor dem Jahr 2025 beginnen. Dies geht aus dem Umsetzungsplan des Landes für Straßenbauprojekte hervor, die im Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP) enthalten sind. Darin hat die Landesregierung diese Straßenbauprojekte nach Dringlichkeit geordnet. Damit ist die Ortsumfahrung Stockach in der zweithöchsten Stufe aufgelistet, nach Bauvorhaben, die bereits im Bau oder in Planung sind. Das Landesverkehrsministerium hat die Bauvorhaben mit einem Punktesystem sortiert, das deren Dringlichkeit und Nutzen abbilden soll, wobei höhere Werte höheren Nutzen darstellen. Im Regierungsbezirk Freiburg hat die Ortsumfahrung Stockach den zweithöchsten Wert erreicht. In der Auflistung des Landes werden die Kosten mit 31,4 Millionen Euro angegeben.

Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz äußert sich zufrieden darüber: "Grundsätzlich ist das positiv und erfreulich für die Stadt. Wir sehen Licht am Ende des Tunnels, was die Verkehrsbelastung in der Stadt angeht." Das Land habe zurecht erkannt, dass die Verkehrssituation in Stockach nicht anders lösbar sei, so Stolz. Einen schnelleren Fortgang könne man bei so großen Planungsprozessen nicht erwarten. Auch die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger (Grüne) zeigt sich per Pressemitteilung erfreut und schreibt von einer wichtigen Entlastung.

Wann die Ortsumfahrung tatsächlich fertig ist und befahren werden kann, ist damit allerdings noch nicht gesagt. Dies hängt auch davon ab, wie lange sich die Planung der neuen Straße hinzieht. Dabei sieht Stolz einen komplizierten Abwägungsprozess zwischen den verschiedenen Interessen voraus. Wenn der Plan einmal festgestellt ist, dürfte er allerdings auch rasch umgesetzt werden, sagt Stolz. Nicht zuletzt habe auch Norbert Barthle (CDU), parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, bei einer Veranstaltung in Stockach im Februar 2017 gesagt, dass für geplante Straßen beim Bund auch Geld zur Verfügung stehe.