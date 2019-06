Im Kindergarten in Winterspüren soll künftig die Regelgruppe durch eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten ersetzt werden. Dies hat der Stockacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Außerdem steigt die Zahl der Plätze im Kindergarten von 47 auf 50. Dies liegt daran, dass Kinder unter drei Jahren, die mehr Betreuungspersonal brauchen und daher statistisch gesehen mehr Plätze belegen, nun nur noch in einer der beiden Gruppen aufgenommen werden. Dadurch kann die andere Gruppe ein wenig wachsen. Da relativ viele Kinder in den Talgemeinden hinzukommen, wäre es zudem möglicherweise notwendig, künftig nur noch Über-Dreijährige aufzunehmen, um noch genügend Plätze zu bieten.

Chance auf warmes Mittagessen für Kindergarten und Schule

Der Elternbeirat habe der Veränderung zugestimmt, heißt es in der Sitzungsvorlage. Außerdem berichtete Hauptamtsleiter Hubert Walk über die Bemühungen, ein warmes Mittagessen an der Einrichtung anzubieten. Eine Umfrage unter Eltern habe eine nicht ganz ausreichende Zahl an gewünschten Essen ergeben. Gemeinsam mit Kindern der Grundschule könnte man aber auf eine ausreichende Zahl kommen, um einen Caterer zu beauftragen. Entsprechende Gespräche werde er führen, sagte Walk. Eine Entscheidung soll in der Ratssitzung am 3. Juli fallen.

Jürgen Kragler (CDU), Gemeinderat aus Winterspüren, dankte Walk dafür, dass er das Mittagessen einführen wolle. Außerdem regte er an, eine Kleinkindgruppe im Dachgeschoss des Kindergartens oder im alten Rathaus einzuführen, damit Eltern ihre Kleinkinder nicht für ein Jahr noch anderswo betreuen lassen müssen.