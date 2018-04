Stockach L 194-Brücke beim Freibad: Vollsperrung für provisorische Reparatur im Juni

Reparaturarbeiten an der halbseitig gesperrten Brücke (Landesstraße 194) beim Stockacher Freibad sind für Juni geplant. Dafür sind mehrere Tage Vollsperrung nötig. Anschließend sollen wieder beide Spuren nutzbar sein, aber trotzdem gibt es 2019 einen Abriss und Neubau der 147 Jahren alten Brücke.

Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis die Brücke beim Freibad wieder normal für den Verkehr nutzbar ist. Das Regierungspräsidium (RP) Freiburg visiert für Juni die provisorische Reparatur an. Diese heißt im Fachjargon Sofortmaßnahme. Es ist keine Sanierung, denn das kleine, 147 Jahre alte Bauwerk, auf dem die Landesstraße 194 verläuft, soll nur vorübergehend voll funktionsfähig werden. Im kommenden Jahr stehen der Abriss und Neubau an.

Die Brücke habe auf der gesperrten Seite einen Riss, erklärt Yvonne Guduscheit, die Leiterin der Neubauleitung Singen des RP. Deshalb darf momentan kein Verkehr über den betroffenen Bereich fahren. Bei den für Juni geplanten Arbeiten wird ein Bagger auf der Brücke stehen und das Bauwerk von der einen Seite zur anderen durchbohren. Durch das Bohrloch hindurch werde die Brücke dann zusammengespannt. "Deshalb ist auch die Vollsperrung nötig", sagt Yvonne Guduscheit. "Wir wissen, dass es eine neuralgische Stelle ist, aber es geht leider nicht anders." Bei fließendem Verkehr seien die Arbeiten zu gefährlich. Der genaue Kostenrahmen für die notdürftige Reparatur sei noch nicht klar. Es komme zum Beispiel auf die Wochentage an oder ob tags oder nachts gearbeitet werde.

Die Schäden an der im Jahr 1870 erbauten Brücke hatten sich bei einer der regelmäßigen Untersuchungen Ende August/Anfang September 2017 herausgestellt. Mängel waren zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt gewesen und hatten sich seit der vorangegangenen Überprüfung so entwickelt. Aus Sicherheitsgründen, so das RP, gab es sofort eine Sperrung der betroffenen Fahrspur und eine Verkehrsregelung über Schilder: Der Verkehr stadteinwärts hat Vorfahrt und es gibt ein Tempolimit. Es war anfangs unklar, ob eine Sanierung reicht oder ein Neubau nötig wird. Anfang 2018 stand dann fest: Erst Reparatur, später Neubau.

Ursprünglich war diese Reparatur bereits für das erste Quartal geplant. "Da die Witterung bisher sehr unbeständig war, haben wir die Ausschreibung verzögert", erklärt Matthias Henrich, stellvertretender Pressesprecher im RP. Die Arbeiten sollen im Juni stattfinden, da eine Vollsperrung nötig sei und "damit die Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden". Denn bis Juni seien andere Baumaßnahmen bei Überlingen und auf den umliegenden Kreisstraßen abgeschlossen, die ebenfalls Umleitungen brauchen. Yvonne Guduscheit nennt hier eine Baustelle auf der Bundesstraße 31 bei Überlingen als Beispiel, die momentan mehr Verkehr auf die L 194 bringe. "Wir wollen abwarten, bis das vorbei ist. Es wäre nicht gut, wenn die Autofahrer von einer Umleitung auf eine andere kommen." Wie dann die Umleitung bei der Vollsperrung für die Brückenreparatur verlaufen wird, sei noch nicht ganz klar.

Die Arbeiten sollen nach den Plänen des RP maximal eine Woche dauern. Alles solle auch so ablaufen, dass es keine Behinderungen für den Busverkehr gebe. "Das Ziel ist eine busarme Zeit", erklärt Yvonne Guduscheit. Denn Busse könnten die voraussichtliche Umleitung wegen den schmalen Straßen oder dem Zeitplan nur schlecht oder gar nicht fahren. Außerdem berücksichtige das RP auch den Schweizer Feiertag.

Zuständigkeit

Da die L 194 eine Landesstraße ist, liegt die Zuständigkeit beim Regierungspräsidium Freiburg. Dieses plant deshalb die Sofortmaßnahmen an der Brücke beim Stockacher Freibad sowie den Abriss und Neubau im kommenden Jahr. Die Reparatur soll im Juni stattfinden, für die Neubau im Jahr 2019 stehen noch keine näheren Details fest. Die Strecke zwischen Stockach und Pfullendorf ist eine Hauptachse für Pendler oder den Lastwagenverkehr. Die Brückenseite mit dem Schaden ist seit Anfang September 2017 mit Baken abgesperrt. (löf)