von SK

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 18 Uhr, wie die Polizei erst jetzt in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach war der Audi-Fahrer in Richtung Stockach auf der Landesstraße 194 unterwegs und hat kurz vor der Einmündung nach Jettweiler in einer Linkskurve überholt – trotz Überholverbots und Gegenverkehrs. Er konnte offenbar gerade noch rechtzeitig zwischen zwei Fahrzeugen wieder einscheren. Ein nachfolgender Autofahrer forderte den Audi-Fahrer per Lichthupe zum Anhalten auf, worauf dieser aber laut der Polizeimeldung nicht reagierte. Das Kennzeichen des Audis konnte abgelesen werden. Die Polizei Stockach bittet Zeugen und Autofahrer, die durch das Überholmanöver gefährdet wurden, sich unter Telefon (077 71) 93 91 0 zu melden.