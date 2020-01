von SK

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Täter, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Traktor gestohlen hat. Wie die Polizei in einer Presseinformation mitteilte, hat der Dieb das Fahrzeug von einem Anwesen in der Straße „Im Winkel“ entwendet. Dabei kam er von der Straße ab und prallte mit dem Traktor gegen einen Baum. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle.

Rund 1000 Euro Schaden

Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf rund 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91 0 zu wenden.