Abitur: Das ist für jeden Prüfling ein großer Schritt. Und am morgigen Dienstag, 30. April, beginnen für die etwa 80 Abiturientinnen und Abiturienten am Nellenburg-Gymnasium die schriftlichen Prüfungen mit dem Fach Deutsch. Doch daneben gibt es bis zum Schulabschluss auch sonst noch einiges zu tun. So organisieren die Jugendlichen die Abizeitung, ihre Abschlussfahrt, ihren Abiball, die Mottowoche und den Abistreich.

Stufensprecherin Vanessa Müller ist dankbar, dass ihr die letztjährigen Abiturienten eine Liste mit allen wichtigen Aufgaben geschickt haben, die für einen stilechten Schulabschluss erledigt werden müssen: "Wir haben die Einteilung der Ausschüsse übernommen." Beim Abiball wollen sie zeigen, was sie als Schüler gemacht haben und die Talente ihrer Mitschüler und jüngerer Schüler vorstellen. Die Turngruppe von Claudia Weber-Bastong wird auftreten. "Und die Musik macht die Technik-AG für uns." Natürlich seien auch die Lehrer zum Abschlussfest eingeladen.

Ende Mai steht für die Schulabsolventen dann Klinkenputzen an. Sie ziehen von Klasse zu Klasse und verkaufen die Abizeitung. Diese wird ein wenig an ein amerikanisches Schuljahrbuch erinnern. "Vorne ist eine Übersicht mit Passbildern von allen drin", so Müller. Zusätzlich werden die Fotos der fünften Klassen gedruckt und heute nachgestellt. Außerdem wird jeder Mitschülerin und jedem Mitschüler eine Seite gewidmet, auf der Freunde etwas über sie oder ihn schreiben.

Für diese Aktivitäten werden Sponsoren immer wichtiger. Constantin Hirschle und Vanessa Müller kümmern sich auch ums liebe Geld. Auf Sponsorensuche seien sie gegangen, indem sie Eltern darum gebeten hätten, bei ihren Arbeitgebern ein gutes Wort einzulegen, erzählen sie. Einige Unternehmen haben sie auch direkt angefrage. Und natürlich half die Erfahrung: "Wir haben in der Abizeitung vom vergangenen Jahr geschaut, wer dort als Sponsor aufgetreten ist", sagt Hirschle. So hätten sie 25 bis 30 Sponsoren gewonnen.