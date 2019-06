Auf ungewöhnliche Beute hatte es ein Dieb in der Zeit von Mittwoch, 21.30 Uhr, bis Donnerstag, 14 Uhr, bei zwei Einbrüchen in der Straße Birkenstaude in Hoppetenzell abgesehen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informierte, brach der unbekannte Täter dort mit Gewalt in ein Clubhaus und in einen abgeschlossenen Gastronomiebereich ein. Laut Polizei entwendete er mehrere alkoholische und alkoholfreie Getränke sowie aus dem Clubhaus drei schwarze Winterjacken. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91 0 entgegen.