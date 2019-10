Die lange Vorbereitung hat sich gelohnt: Bei der zwölften Auflage des interkulturellen Tags im Bürgerhaus Adler Post kamen alle Generationen in den Genuss abwechslungsreicher Darbietungen und Angebote. Stockach zeigte sich ebenso weltoffen und vielfältig, wie in den Jahren zuvor: Tänze aus aller Welt, musikalische Beiträge aus Syrien und Afrika, Auftritte von Kindern und Jugendlichen aus der Region, Einzelkünstler und Gruppen – von allem war etwas dabei.

Darbietungen begeistern

Gemeinderätin Anja Schmidt begrüßte die Besucher in Vertretung von Bürgermeister Rainer Stolz. Sie freute sich mit dem Publikum auf das Riesenprogramm. Der evangelische Kindergarten eröffnete den Nachmittag mit einem Lied. Dann riss die Gruppe Samba-O mit ihrer leidenschaftlichen Percussion-Darbietung die Leute mit. Leidenschaft versprühten auch die Tänzerinnen der Ballettwerkstatt Ravensburg, die irische Tänze und einen Flamenco zeigten.

Von den Samba-Rhythmen lassen sich viele Zuschauer anstecken. Sie tanzen und klatschen begeistert mit. | Bild: Claudia Ladwig

Florentin Stemmer führte in bewährter Weise durch das Programm und kündigte sechs Mädchen aus dem Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies an, die eigenständig Tänze eingeübt hatten. Auch die Tanz-AG der Gemeinschaftsschule Eigeltingen trug zum Gelingen bei. Elf jüngere Mädchen präsentierten einen orientalisch angehauchten Tanz, fünf ältere eine moderne Tanzform. Die Nellis turnten und jonglierten gekonnt mit allerlei Zubehör.

Viele Lieder und Tänze

Auf die Jugend folgten drei syrische Brüder, das Trio Hassoum. Sie seien zum dritten Mal dabei und ihre Lieder weckten bei ihnen viele Erinnerungen, sagte einer der Männer. Gabriele Streuer, die hawaiianische Tänze darbot, erzählte von den Legenden, die ihren Stücken zugrunde lagen. Nach ihr trat Tamika Chivakuranathan auf. Weil ihre Mittänzerinnen krankheitsbedingt fehlten, tanzte sie in ihrem farbenprächtigen Gewand ganz allein.

Unter Anleitung von Michel Leroux und Chantal Lagrange gestalteten die jüngsten Besucher des zwölften interkulturellen Tags wahre Kunstwerke. Bilder: Claudia Ladwig | Bild: Claudia Ladwig

Mit den Yetis kam dann richtig Feuer in den Saal. Es wurde gehüpft, gesungen und stürmisch gefeiert. Diese Begeisterung hielt an, als die afrikanischen Trommler loslegten. Den glänzenden Schlusspunkt setzte Sängerin Deborah Rosenkranz.

Den Schlusspunkt setzte die Stockacher Sängerin Deborah Rosenkranz. Von ihrem Jetlag war nichts mehr zu spüren. Sie hatte zuvor erzählt, dass sie gerade erst von Hawaii zurückgekommen sei. | Bild: Claudia Ladwig

Vor dem Gebäude, im Foyer und auf der Empore ging es etwas gemächlicher zu. Draußen luden die Großspiele der Stadtjugendpflege zum Spielen ein, im Eingangsbereich gab es Quiz- und Bastelangebote der Stadtbücherei, einige Infotische sowie den Kreativbereich der Bodmaner Künstler Michel Leroux und Chantal Lagrange.

Kennenlernen der Kulturen

Im oberen Stockwerk hatte das Berufsschulzentrum (BSZ) Tische zum Speed Dating aufgebaut. Die Idee war, andere Menschen aus einer fremden Kultur kennenzulernen. Im lockeren Gespräch zu Themen wie Familie, Zukunft, Beruf oder auch Religion und Werte konnten sich Besucher und Schüler je fünf Minuten lang unterhalten. „Das ist auch für unsere Schüler eine tolle Gelegenheit, Deutsch zu sprechen“, sagte Schulsozialarbeiterin Ida Hirt.

Die Gruppe Samba-O, die in Orsingen ihren Ursprung hat, war zum ersten Mal dabei. Sie setzte den ersten rhythmischen Höhepunkt im Bürgerhaus Adler Post. | Bild: Claudia Ladwig

Der interkulturelle Tag zog etwas weniger Menschen an als zuletzt, was einerseits vielleicht am sehr guten Herbstwetter lag, andererseits auch daran, dass die städtischen Kindergärten – und damit viele Familien – nach vielen Jahren diesmal nicht dabei waren. Der logistische Aufwand, mit so vielen Kindern und Mitarbeitern gemeinsame Stücke einzuüben, sei einfach enorm, hatten sie erklärt. Stadtjugendpfleger Frank Dei sagte, er sei alles in allem zufrieden: „Für mich hat die Veranstaltung gepasst.“

Die Organisatoren

Neben Stadtjugendpfleger Frank Dei und seinem Team waren dabei: die Caritas Singen-Hegau mit Anja Selke (Beraterin für erwachsene Zuwanderer ab 27 Jahren) und Ayten Yilmaz (Leiterin Jugendmigrationsdienst), Laura Schümann (Integrationsbeauftragtevon Stockach), Ida Hirt (Schulsozialarbeiterin am Berufsschulzentrum Stockach), Gabriele Gietz (Leiterin der Stadtbücherei Stockach), Lisa Hallermann (Gemeindediakonin) und Markus Rüb, der sein Praxissemester in der evangelischen Gemeinde absolviert. (wig)