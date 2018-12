von Susanne Schön

Gleich doppelte Premiere von wurde in der Oberstadt gefeiert. Es war die erste Veranstaltung bei "Bücher am Markt" in den neuen Räumen. Und die " " stellte ihr erstes kleines Buch vor. Der Name der ist Programm, hier wird ehrenamtlich eine Brücke zwischen den Kulturen geschlagen. Wie vielfältig die Aktionen und Menschen der sind, konnte man bei der Präsentation von "Sehnsucht – gemalt und gekocht" gut erkennen.

Von der allgemeinen Arbeit der , aber auch von diesem speziellen Projekt sind viele begeistert. Wie Diana Taddia, die gerne ihre Räume für die Präsentation zur Verfügung stellte. ist Weinhändler, aber auch Künstler. Auf seinen Reisen fotografiert er und stellt diese Bilder zuhause aus. Wichtig ist ihm und seiner Familie, auch in die Kulturen der Länder insbesondere die Esskultur einzutauchen. Darum unterstützte er das Buch mit der Übernahme der Druckkosten.

Gemeinsame Aktivitäten münden in das Buch

erklärte, wie die Sehnsucht auf die Seiten kam. könne jedem einem Pinsel in die Hand drücken und es entstehe ein individuelle Bild, auf welches man stolz sein könne. Bei den Treffen zum gemeinsamen Malen seien aber nicht nur Bilder entstanden. Es wurden auch Geschichten erzählt und Lieblingsrezepte ausgetauscht. So entstand die Idee all dies in einem Buch zu vereinen. "Es ist mehr als ein ", betonte . Und dankte vor allem , die die Gestaltung dafür übernommen hatte. Unterstützung gab es auch von sieben Institutionen von und Diakonie über Lions Club bis zu "Demokratie leben" und Kriminalprävention.

So kann der Leser eine Reise nach oder , in den und , aber auch in die deutsche Heimat machen. Gedanken, Bilder und Lieblingsrezepte regen zum Mitmachen an. Moody aus gestaltete das Titelbild. Er konnte nicht dabei sein, weil er inzwischen Kunst studiert. Durchaus auch ein Erfolg der .