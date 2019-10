Stockach – Die vielen Anmeldungen von Kindergärten und Schulklassen markierten schon vorab einen neuen Rekord. Der Abend in der Stockacher Innenstadt bestätigte die Tendenz: Fast 600 Kürbisse leuchteten und die Besucher kamen in Scharen zur Geisterstadt-Aktion der Interessengemeinschaft Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG).

Schülerinnen und Schüler verkauften süße und herzhafte Leckereien. Überall lockten liebevoll verzierte Muffins, aber auch Kürbissuppe, Kürbiscookies und sogar Kürbismarmelade waren im Angebot. Schon früh versammelten sich viele Eltern mit ihren Kindergartenkindern beim Kriegerdenkmal. Dort gruppierten sie ihre Kürbisse auf den Treppenstufen.

Auch der Kindergarten Kleeblatt war wieder dabei. Ein paar Meter von ihnen entfernt hatten die dritten Klassen der Grundschule Stockach ihren Platz. Während eine Klasse ihre Kürbisgeister in der Schule gestaltet hatte, hätten sie in der Schule Ideen entwickelt und dann zu Hause frei oder nach Vorlage gearbeitet, berichteten Antonia und Layan. Meist sei es ein Gemeinschaftswerk gewesen, denn große Geschwister oder Erwachsene hätten die schwierigen Stellen übernommen.

Antonia, Layan, Tamina, Patricia und Alexander aus den Klassen 3a und 3b der Grundschule Stockach zeigen stolz ihre Kürbisgeister. | Bild: Claudia Ladwig

Einige alte Hasen traten auch zum Wettbewerb an. Dan-Luca aus der 7b des Schulverbund Nellenburg sagte, seine Klasse sei zum zweiten Mal dabei. „Wir haben unsere Kürbisse in der Mittagsschule geschnitzt.“ Die Schüler aus Klasse 6c hatten ihrem Lehrer schon zu Beginn des Schuljahres gesagt, dass sie wieder bei der Geisterstadt mitmachen wollten. „Drei Stunden am Stück haben wir heute daran geschnitzt“, erzählten die Kinder.

Erstmals war die Weiherbachschule vertreten. Luca, Erik und Marie aus der siebten Klasse verkauften Honig ihrer eigenen Schulbienen sowie selbst hergestellte Grillanzünder aus Wachsresten, Eierkartons und Sägespänen. Währenddessen, machten sich ein paar Fünftklässlerinnen einen Spaß: Als Gespenster erschreckten sie die Gäste. Unglaublich viele Kinder sprangen begeistert durch die Straßen, die diesmal für den Autoverkehr gesperrt waren.

Eldion aus der Klasse 2c der Grundschule Stockach zeigt stolz seinen Kürbis. | Bild: Claudia Ladwig

Die Erwachsenen lobten diese Maßnahme. Sie genossen das gemütliche Schlendern und plauderten bei einem Getränk. „Kürbisse unter Palmen – das schafft nur Stockach“, äußerte Narrenrichter Jürgen Koterzyna mit Blick auf das Bistro in der Straßenmitte. Auch die übrigen teilnehmenden Läden hatten guten Zulauf.

Einzig die Feuerwehr hatte das Nachsehen: Kein einziger Kürbisschnitzer sei gekommen, erzählte der stellvertretende Kommandant Oliver Braunstein. So hatte er Zeit, mit seiner dreijährigen Tochter Ylva einen besonders schönen Kürbis zu gestalten. Die Kleine war auch prächtig geschminkt. Das hatten die Damen des Drogeriemarkts in der Aachenstraße übernommen.

Janik, Dan-Luca, Robin und Daniel (von links) aus der 7b des Schulverbunds Nellenburg bieten süße und herzhafte Leckereien an. | Bild: Claudia Ladwig

Vor dem Markt stand die 6b des Nellenburg-Gymnasiums. Es gab keine Konkurrenz, dafür aber die volle Aufmerksamkeit der Kunden – dadurch erwies sich dieser Platz als gar nicht so ungeschickt. Das eingenommene Geld sparen sie für ihre Klassenfahrt nach Sylt, erklärten die Schüler.

Fazit und Gewinner

Anja Schmidt, stellvertretende Vorsitzende des HHG, empfand die Veranstaltung als sehr gelungen. „Ich sehe diesen Event als eine Chance für Stockach, ein Alleinstellungsmerkmal zu erhalten.“ Die Veranstaltung habe großes Potenzial, doch dazu müsse man schauen, wie das Ganze dann in Zukunft angegangen werde. Jede Schulklasse erhält für die Teilnahme 25 Euro für die Klassenkasse. Die drei schönsten Klassengruppierungen von Kürbissen (Klasse 2b der Grundschule Stockach, Klasse 5d vom Schulverbund Nellenburg und die Weiherbachschule) bekommen 50 Euro.