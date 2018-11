Mit der Gemeinschaftsausstellung "Meine besten 3" hat das Kulturamt der Stadt Stockach im Rathaus eine sehr lebendige, komplexe Werkschau auf die Beine gestellt. Neben akademisch ausgebildeten Künstlern sind auch etliche passionierte Freizeitkünstler mit Erfahrungen aus diversen Mal- und Zeichenkursen vertreten. So verschieden, wie die individuellen Persönlichkeiten sind, die hinter den 21 Malern, Zeichnern und Skulpteuren stehen, so verschieden sind auch ihre Werke.

Etliche der Werke lösten durch ihren Stil und ihre Charakteristik Wiedererkennungsfreude aus, denn unter den vertretenen Kunstschaffenden gibt es etliche, die schon mehrfach im Raum Stockach ausgestellt haben.

Kunst mit Wiedererkennungswert

Da ist zum Beispiel Ursula Haupenthal, in Stockach bekannt durch ihr überdimensional großes "Tor zum Bodensee" im Blumhof-Kreisel. Reine, scharf voneinander abgegrenzte Formen und Flächen bestimmen ihre Objekte, bei denen auch der Raum eine zentrale Rolle spielt. Wie bei den abstrakten Fotografien ihrer "Meeresresonanzen", die mit Edelstahlfolie über zwei Etagen der Rathausgalerie im offenen Luftraum schweben.

Bürgermeisterstellvertreter Werner Gaiser mit der Künstlerin Ursula Hau-penthal bei deren Fotoinstallation aus Edelstahl. Bild: Gabi Rieger

Lebendige Dialoge mit den 63 Werken, ihren Erschaffern und den inspirierten Kunstbetrachtern führten in ihrer jazzig beschwingten musikalischen Umrah-mung José Kichler (Violine) und Lothar Binder (Gitarre) als Formation Swing Delirium.

Weit über 100 Vernissage-Gäste konnte in seiner Funktion als Bürgermeister-stellvertreter Werner Gaiser willkommen heißen. Spontanen Beifall erntete sein Statement, dass man in Stockach auf dem besten Weg sei, zur Kulturhauptstadt im Landkreis Konstanz zu werden.

José Kichler (Geige) und Lothar Binder (Gitarre) umrahmten als Formation "Swing Delirium" die Vernissage-Feierlichkeit jazzig beschwingt. Bild: Gabi Rieger

Dass die "spannende Vielfalt" der gezeigten Kunstwerke mit einer Auswahl-Kommission über die vier Etagen im Rathaus gehängt und gestellt wurden, berichtete als Laudator der Kulturamtsleiter Stefan Keil. "Kunst ist die Verzierung der Welt", zitierte er Wilhelm Busch. Seiner Einladung zum Austausch wurde fleißig Folge geleistet.

"Die Qualität der Ausstellung ist der Hammer" bemerkte Tolger Barlack. "Eine tolle Idee. Alle miteinander in einer großen Ausstellung", geriet Künstlerkollegin Luzia Meyer angesichts der Vielfalt ins Schwärmen.

Mal abstrakt, mal gegenständlich

Immer wieder Thema war die gebotene Vielfalt. Da gibt es Abstraktes, Plakatives, in Aquarell zart Hingehauchtes, modelliert Erschaffenes, Gemaltes, Gezeichnetes, in satten Farben Schwelgendes. "Jeder Künstler hat einen anderen Blickwinkel und jeder hat einen anderen Gedanken produziert", bemerkte Asghar Khoshnavaz. "Ich finde es interessant, die verschiedenen Stile der Künstler in einer Werkschau miteinander zu sehen", sagte Manfred Peter.

Die Werkschau Die Ausstellung "Meine besten 3 " ist bis 14. Dezember zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.

"Meine besten 3 " ist bis 14. Dezember zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Die Künstler: Isa Barlack, Birgit Brandys, Astrid Cecco-Aurhammer, Marina Di Bartolo-meo, Armin Grathwohl, Ursula Haupent-hal, Aunchun Hirling, Daniela Jage, Waltraud Kuhn, Gerta Nagel, Christel Neumann, Bernhard Rebmann, Monika Rosenberger, Karl Rudigier, Siegfried Schmidt, Martin Schubert, MaRo Siegl, Carola Stanforth, Sybille Trefflich, Thomas Warndorf, Esther Wenger. (gri)

