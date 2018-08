Auf der Kreisstraße 6165 zwischen Wahlwies und der Autobahnanschlussstelle Stockach-West hat sich gegen 14 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei am Unfallort ist ein Auto aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrer dürften schwer verletzt sein, so die Polizei an der Unfallstelle.

Da sich die Fahrertür des Autos nicht öffnen ließ, war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle, um einen Zugang zu schaffen. Der verletzte Autofahrer sei schon von Rettungsdienst und Notarzt versorgt worden, als die Feuerwehr eintraf, berichtete Zugführer Bernd Zimmermann am Unfallort. Etwa 20 Feuerwehrleute und ein Notfallseelsorger seien im Einsatz gewesen. Die Feuerwehr hat auch ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemimtteln aufgenommen.

Die Polizei hat einen Gutachter hinzugezogen, um den Unfallhergang zu klären. Die Kreisstraße 6165 bleibe noch für eine Weile für die Spurensicherung an der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt, so die Polizisten vor Ort.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein