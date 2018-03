Stockach Kreisjägermeister: Baden-Württemberg ist für Wolfsrudel ungeeignet

Kreisjägermeister Kurt Kirchmann spricht über die Entwicklung von Populationen von Wölfen in ganz Deutschland und Baden-Württemberg.

Ein Wolf in der Nähe der Stadt? Weder Sabrina Molkenthin, Leiterin des Umweltzentrums Stockach, noch Kreisjägermeister Kurt Kirchmann haben das Tier im Juni 2017 mit eigenen Augen gesehen, doch es gibt zahlreiche Fotos von einem mutmaßlichen Wolf. Ob Wölfe gefährlich sind, ob es mehr werden, wie man sich verhalten sollte, wenn man plötzlich im Wald oder an der Straße vor einem solchen Tier steht, erklärte Kirchmann bei einem Vortrag vor dem Förderverein des Umweltzentrums. Doch er ging auch auf die Sichtung vom Sommer 2017 ein. Das Tier habe damals unnatürliches Verhalten gezeigt. Man habe keinen Kot und keine gerissenen Tiere entdeckt und somit auch kein Genmaterial. Erst Tage später habe man den Wolf, der streng geschützt ist, erschossen im Schluchsee gefunden. Die Polizei ermittele noch, sagt Kirchmann, was das Polizeipräsidium Freiburg bestätigt. Kirchmann ist als Kreisjägermeister selbst am Wildtiermonitoring im Kreis Konstanz beteiligt. Von dem Wolf, der sich Ende Februar bei Beuron aufhielt, gebe es ebenfalls kein Genmaterial.

In unserer Region seien bislang nur Einzeltiere gesehen worden, sagt Kirchmann. Laut Expertenmeinung gebe es in Baden-Württemberg derzeit bis zu vier Wölfe aus dem Bereich Niedersachsen. Er halte Baden-Württemberg wegen zu dichter Besiedelung und zu dichtem Straßennetz auch für Rudel für nicht optimal geeignet. Kirchmann rät Hundehaltern zur Vorsicht: "Hunde sollten in der Natur an der Leine bleiben – nicht nur wegen des Jungwildes, auch zum eigenen Schutz."

Die letzten Wölfe in Württemberg gab es 1866, erst 2015 wurden wieder erste Tiere beobachtet, sechs wurden bisher nachgewiesen. Im Beobachtungszeitraum 2016/17 wurden deutschlandweit 700 Wölfe in 60 Rudeln, 13 Paare und drei Einzeltiere bestätigt. Wenn ein Tier gemeldet wird, geht eine Mitteilung an die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg. Dann wird nach Spuren, Losung, Urin oder gerissenen Tieren gesucht. Todfunde, Fotos oder DNA-Nachweise verdichten die Hinweise auf einen Wolf. Allerdings kann dieser in 24 Stunden bis zu 100 Kilometer zurücklegen. Wölfe werden vermehrt kommen, glaubt Kirchmann. "Der Wolf muss lernen, mit den Menschen zu leben und umgekehrt." Im Normalfall bleibt ein Wolf auf Abstand. Man solle im Zweifel stehenbleiben. "Sonst kommt sein Instinkt durch." Zunehmend wagten sich die Wildtiere in Siedlungsbereiche. "Das Problem ist nicht der Wolf, sondern der Mensch, der Futter für ihn auslegt und ihn so anlockt."

Höheres Risiko durch Wildschweine

Die Menschen müssten jedoch eher vor Wildschweinen Angst haben als vor Wölfen, glaubt Kirchmann. Wildschweine seien eine sehr intelligente Wildart, lernfähig und wehrhaft. Früher lebten sie in sehr sozialen Gefügen, das Nahrungsangebot war hervorragend und die Rudel entwickelten sich gut. Weil ihre Zahl so gestiegen ist, werden nun vermehrt Wildschweine geschossen. Wird aber – weil es leichter ist, ein großes Tier zu treffen – die führende Bache geschossen, tragen die jüngeren Tiere früher. Die Anzahl verringert sich nicht. Das Problem der Schweinepest kommt noch dazu. "Diese Schweinepest entsteht durch menschliches Versagen, die lässt sich nicht verdrängen. Litauen, das östliche Polen, Russland und die Ukraine sind sehr stark befallen", erklärt Kurt Kirchmann. Saisonarbeiter oder Lkw-Fahrer hätten oft Speck oder Salami aus der Heimat dabei. Wenn diese verdorben seien und weggeworfen würden, nähmen Wildschweine sie auf und würden krank, denn die Erreger der Schweinepest seien über 100 Tage haltbar. Der Kreisjägermeister rät zur Vorsicht im Wald, betont aber in Bezug auf den Wolf erneut: "Der Fuchsbandwurm ist für Kinder im Wald gefährlicher als der Wolf."