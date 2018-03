Stockach Kran muss Lastwagen auf die Straße heben

Beim Eggenweiler Hof bei Stockach kam ein Lastwagen von der schmalen Straße ab. Die Bergung war aufwändig, weil erst eine Standfläche für das Abschleppfahrzeug mit Kran aufgeschüttet werden musste.

Zwei Tage Vorbereitung, zehn Minuten Bergung: Beim Eggenweiler Hof zwischen Winterspüren und Mahlspüren im Tal stand das Abschleppunternehmen Moll vor einer Herausforderung, als ein abgesunkener Lastwagen geborgen werden musste. Denn für das Abschleppfahrzeug mit Kran musste erst über zwei Tage verteilt eine Standfläche vorbereitet werden, erklärte Rolf Moll. Laster brachten dafür rund 110 Tonnen Schotter und Kies.

Der Lastwagen war am Mittwoch beim Reitplatz von der schmalen Straße angekommen und in den weichen Boden eingesunken. Der Laster sei eigentlich schon auf der Weiterfahrt nach einer Lieferung von Spänen gewesen, erzählten die Anwohner. Was das Fahrzeug noch an Ware für andere Höfe geladen hatte, musste aus dem schräg liegenden Laster ausgeräumt werden und lagerte zwischenzeitlich in der Nähe. Die eigentliche Lastwagen-Bergung ging dann am späten Freitagmorgen recht schnell. Nachdem der vordere Teil mit dem Fahrerhaus auf am Kran befestigt war, stützte von hinten ein Fahrzeug mit Greifarm den Laster, während der Kran ihn innerhalb weniger Minuten zurück auf die schmale Straße hob. Der Lastwagen war fahrtüchtig und wurde wieder beladen. Das aufgeschüttete Material neben der Straße solle wieder entfernt und das Gras neu eingesäht werden, so die Anwohner. Für die Flurschäden müsse die Versicherung des Lieferunternehmens aufkommen.