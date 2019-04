von Cornelia Giebler

Eine pragmatische Lösung haben die Verantwortlichen der Musikvereine Hoppetenzell und Zizenhausen gefunden: Da beide Orchester nicht sehr stark besetzt sind und Hoppetenzell immer noch ein Dirigent fehlt, werde man bei Konzerten zukünftig ein Orchester bilden, und Zizenhausens Dirigent Karl Schwegler werde die Hoppetenzeller bei weiteren Auftritten dirigieren, erläuterte Joachim Brandys, Vorsitzender des Musikvereins Hoppetenzell anlässlich der Hauptversammlung. Die Proben werde weiterhin Armin Brunner leiten.

Insgesamt 13 Jungmusikanten

21 Aktive spielen zurzeit im Orchester, zwei Jungmusiker konnten im vergangenen Jahr aufgenommen werden. Jugendleiter Patrick Lipiec berichtete, dass zur Zeit 13 Jungmusikanten im Verein ausgebildet werden. In der Flötengruppe, geleitet von Jasmin Sander, sind vier Flötenkinder.

Die anderen werden am Horn bei Antonia Becher, am Saxophon bei Janina Brunner, am Flügelhorn bei Patrick Lipiec und am Schlagzeug bei Emanuel Brunner ausgebildet. Im HoZiMaRa, dem Jugendblasorchester der Ausbildungsgemeinschaft mit Hoppetenzell, Zizenhausen, Mahlspüren im Hegau und Raithaslach-Münchhöf sind sechs Jungmusiker aus Hoppetenzell dabei. Das Orchester wird nächstes Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiern.

Einwandfreie Kassenführung

Kontinuität konnte auch Schriftführerin Jasmin Sander bilanzieren. Ob bei Fasnacht, Georgsfest , Dorffest, Volkstrauertag oder Weihnachtsliederspielen – die Musiker sind zuverlässig dabei. Hinzu kamen fünf weitere musikalische Auftritte und das Jahreskonzert im Dezember als Gemeinschaftskonzert mit Zizenhausen unter dem Motto "Rock & Pop". Zusätzlich helfe man tatkräftig bei Veranstaltungen der anderen Vereine mit. "Die Dorfvereine helfen sich gegenseitig", freute sich Brandys.

Als "erfolgreiches und anstrengendes Wochenende" beschrieb Sander den Einsatz beim Hoffest der Familie Scheppe. Kassierin Katrin Zwanziger konnte ihn als finanzielles Plus verbuchen. Die einwandfreie Kassenführung bestätigten Caroline Traber und Angelika Wahl.