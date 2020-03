Schlaue Armbanduhren, persönliche Assistenten, allgegenwärtige Online-Dienste – die Digitalisierung rollt und macht vor keinem Lebensbereich halt. Kinder und Jugendliche sollen dafür gerüstet sein. Damit die Schulen mitgehen können, haben Bund und Länder 2019 den Digitalpakt Schule aus der Taufe gehoben. Mehr als 900 000 Euro dieser Mittel fließen an die Stadt Stockach, die auf die sechs Schulen in städtischer Trägerschaft verteilt werden. Hinzu kommen 20 Prozent städtischer Eigenanteil, zusammen also mehr als 1,1 Million Euro. Die Schulen des Landkreises, die in Stockach liegen, bekommen ebenfalls Fördergeld von Bund und Land, nur wird es dort vom Kreis verteilt. Dazu gehört das Berufsschulzentrum.

Der warme Regen wird allerdings nicht einfach ausgeschüttet, sondern ist daran gekoppelt, dass jede Schule einen Medienentwicklungsplan erstellt – ein komplexes Unterfangen, wie in der jüngsten Sitzung des Stockacher Gemeinderats deutlich wurde. In dieser Hinsicht sind alle Stockacher Schulen in der Vorbereitung, nur sind sie unterschiedlich weit, wie Hauptamtsleiter Hubert Walk dem Gremium erklärte.

Der Schulverbund Nellenburg sei am weitesten, heißt es in der Sitzungsvorlage. Dort sei der Ist-Zustand schon aufgenommen. Dabei wird zum Beispiel geklärt, welche Leitungen bereits im Gebäude liegen. Was der Schulverbund für das Geld konkret anschaffen will, dazu gebe es zwar schon Ideen, sagt Schulleiterin Beate Clot auf Anfrage. Doch derzeit laufe noch die Abfrage darüber, was sich die Lehrer wünschen – und dem wolle sie nicht vorgreifen. Der Medienentwicklungsplan soll bis zum Sommer vorliegen. Beim Nellenburg-Gymnasium laufe die Aufnahme des Ist-Zustandes, heißt es in der Sitzungsvorlage. Schulleiter Holger Seitz nannte am Rande der Ratssitzung schon Ideen in Sachen Medien, etwa einen mobilen Computerraum mit Tablet-Rechnern für ganze Klassen: „Tablets austeilen und recherchieren – da müssen wir hin.“ Voraussetzung dafür: stabiles WLAN in allen Klassenzimmern. Doch auch das pädagogische Konzept müsse stimmen, sagt Seitz auch.

Sebastian Fritz unterrichtet die zwölfte Klasse des Wirtschafts-Gymnasiums am Berufsschulzentrum in Betriebswirtschaft. Hier sind Tablet-Rechner dabei. | Bild: Julian Widmann

Im Grundschulbereich vermeldet die Schule in Wahlwies die größten Fortschritte. „Dort gab es schon einen Plan, bevor der Digitalpakt überhaupt kam“, sagt Hubert Walk. Schulleiterin Ulrika Eschbach erklärt, man habe das Konzept bereits erarbeitet, weil Digitales auch im Bildungsplan verankert sei. Das Geld aus dem Digitalpakt komme daher gelegen. Die anderen drei Stockacher Grundschulen bekommen laut der Sitzungsvorlage demnächst die Erstberatung durch das Kreismedienzentrum.

Auch das Berufsschulzentrum als Kreisschule beschäftigt der Digitalpakt, bestätigt Leiterin Claudia Heitzer. Die Befragung der Lehrer sei bereits abgeschlossen, die Schule stelle ihre Finanzplanung auf. Der Vorteil ihrer Schule sei, dass diese schon beim Schulversuch zum Einsatz von Tablet-Rechnern an beruflichen Schulen teilgenommen habe. So sei das geforderte pädagogische Konzept praktisch fertig, erst Anträge soll es im Mai oder Juni geben.

Für die Stadt als Schulträger sei wichtig, einen Standard für die städtischen Schulen zu definieren, erklärte Hauptamtsleiter Walk in der Sitzung. Der Aufwand für das Verfahren veranlasste Wolfgang Reuther (CDU) zu der rhetorischen Frage, was die Vorarbeit an den Schulen, die die Lehrer neben dem Unterricht her erbringen, kosten würden, wenn man sie bezahlen müsste. Die Medienzentren erbringen ihre Begleitung für den Schulträger kostenfrei, bestätigten Walk und Bürgermeister Rainer Stolz auf Reuthers Anfrage.

So aufwendig das Verfahren auch ist – von Schulleitern hört man Zustimmung: „Es ergibt Sinn, dass wir genau schauen, was wir wollen“, sagt etwa Beate Clot vom Schulverbund. Auch Holger Seitz vom Gymnasium äußert sich in diese Richtung. Doch es zeichnet sich schon ein weiteres Thema ab: Wenn die digitale Infrastruktur einmal da ist, wer kümmert sich um die Wartung?