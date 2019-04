Nun ist offiziell, wer die Stockacher im Gemeinderat und in den Ortschaftsräten vertreten will. Fast 200 Kandidaten wollen für die nächsten fünf Jahre in diese Gremien. 95 Namen stehen auf den Listen für den Gemeinderat, 103 auf den Listen für die Ortschaftsräte. Der Gemeindewahlausschuss hat nun die eingereichten Listen für die Kommunalwahl einstimmig angenommen – unter den Augen einiger Akteure der Kommunalpolitik.

Für den Gemeinderat treten die Kandidaten auf fünf Listen, in der Fachsprache Wahlvorschläge genannt, an. Vertreten sind dabei die Parteien und Gruppierungen, die bisher auch schon Vertreter ins Gremium entsenden, nämlich CDU, Freie Wähler, SPD, Grüne und FDP. Damit steht nun auch fest: Die Alternative für Deutschland (AfD) wird nicht mit eigenen Listen zur Wahl von Gemeinderat oder Ortschaftsräten in Stockach antreten.

Bei den Ortschaftsräten gibt es in diesem Jahr 14 Wahlvorschläge, so Thorsten Keller, der bei der Stadtverwaltung für Wahlen zuständig ist, in der Sitzung. 2014 habe es noch 20 Listen gegeben. Dieses Mal könne man im Gegensatz zu früheren Kommunalwahlen doppelt so viele Kandidaten aufstellen, wie Sitze zu verteilen sind, erklärte Keller. Mit anderen Worten: Es sind weniger Listen notwendig. Auch im Ortsteil Mahlspüren im Hegau gibt es eine Neuerung. Dort gibt es mit der Bürgerliste in diesem Jahr einen Wahlvorschlag. Bei zurückliegenden Wahlen wurde für den dortigen Ortschaftsrat ein leerer Stimmzettel verteilt. Die sechs Bürger mit der höchsten Stimmenzahl waren für das Gremium gewählt.

Am Wahltag, Sonntag, 26. Mai, findet neben der Kommunalwahl auch die Europawahl statt. Diese werde, gesetzlich festgelegt, auch zuerst ausgezählt, erklärt Thorsten Keller. Am Wahlabend sollen für die Kommunalwahl nur die Stimmzettel gezählt werden. Dann werden diese verpackt und versiegelt ins Rathaus transportiert. Am Montag, 27. Mai, werden dann die Stimmzettel für die Kommunalwahl ausgezählt, wobei auch die Briefwahlstimmen dazukommen.

Europawahl geht vor: Auszählung der Kommunalwahl erst am Montag danach

Dafür bleiben die Dienststellen des Rathauses geschlossen, denn alle Mitarbeiter werden laut Thorsten Keller eingebunden. Die Auszählung selbst sei natürlich öffentlich, ergänzte Hubert Walk, Hauptamtsleiter und Beisitzer im Gemeindewahlausschuss. Auch dieses Prozedere hat der Ausschuss einstimmig angenommen. Am Dienstag, 28. Mai, soll das Gremium um 17 Uhr in öffentlicher Sitzung das Ergebnis der Kommunalwahl feststellen, so Bürgermeister Rainer Stolz, der nicht selbst zur Wahl des Kreistags antritt und Vorsitzender des Ausschusses ist.

Zwei weitere Punkte gab es in der Ausschusssitzung. Die Verwaltung wolle durch Handzettel auf die Besonderheiten der unechten Teilortswahl aufmerksam machen, so Rainer Stolz. Eine vergleichsweise hohe Zahl an ungültigen Stimmen bei der Kommunalwahl hatte Keller im Frühjahr 2018 auch mit dem komplizierten Wahlverfahren begründet.

Beibehalten wurde die unechte Teilortswahl trotzdem. Die Ortschaftsräte hatten sich gegen die Initiative der Verwaltung zur Abschaffung im Frühjahr 2018 gewehrt. Nun hoffe man, die Fehlstimmenzahl durch die Informationszettel zu reduzieren, so Stolz. Und für die Schüler des Gymnasiums, die nun erstmals wählen dürfen, werde es eine Schulung geben, so Hubert Walk. Diese werde wie vor fünf Jahren kurz vor dem Wahltag stattfinden.