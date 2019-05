Immer mehr Briefwähler, zahlreiche Helfer und eine umfangreiche Logistik: Die Vorbereitungen für die Kommunal- und Europawahl laufen. Die Bürger bestimmen dabei, wer sie in Kreistag, Gemeinderat und Ortschaftsrat vertreten soll, aber auch wer ins Europäische Parlament einzieht. Bei der Wahl sind zahlreiche Feinheiten und Details zu beachten – und zwar für Wähler wie für Organisatoren. Thorsten Keller, Sachgebietsleiter Wahlen bei der Stockacher Stadtverwaltung, erklärt, worauf es ankommt:

Wählen dürfen: Bei den Abstimmungen, die am Sonntag, 26. Mai, stattfinden, gibt es unterschiedliche Zahlen von Wahlberechtigten. An der Europawahl dürfen 12 374 Einwohner von Stockach teilnehmen, an der Kreistagswahl 13 655 und an der Gemeinde- und Ortschaftsratswahl 13 587 (Stand jeweils: 10. Mai). Die Unterschiede liegen an der Wahlberechtigung. An der Europawahl dürfen Deutsche und EU-Bürger ab 18 Jahre teilnehmen, an den Kommunalwahlen Deutsche und EU-Bürger ab 16 Jahren. Kellers Statistik geht noch weiter: Bei der Gemeinderatswahl sind 887 Erstwähler, 371 Unter-18-Jährige und 1019 Bürger mit Staatsangehörigkeit der Europäischen Union wahlberechtigt. Auch britische Staatsbürger dürfen abstimmen – ungeachtet eines möglichen Brexits aus der EU.

Und woher kommt der Unterschied der beiden Zahlen für Kreistags- und Gemeinderatswahl? Dieser liegt an der Mindestwohndauer von drei Monaten, die man im Regelfall braucht, um an der Kommunalwahl teilzunehmen. Wer von einem Ort innerhalb des Landkreises nach Stockach gezogen ist, darf an der Kreistagswahl teilnehmen. Wer für weniger als drei Monate in der Stadt lebt, darf nicht zur Gemeinderats- und Ortschaftsratswahl gehen.

Stockach Kommunalwahl: Fast 200 Namen stehen auf den Stimmzetteln Das könnte Sie auch interessieren

Abstimmen: Der klassische Weg ist, am Wahlsonntag, 26. Mai, in sein Wahllokal zu gehen und einen Stimmzettel in die Urne zu werfen. Dies ist von 8 Uhr bis 18 Uhr möglich. Viele Menschen werden aber schon früher abstimmen – per Briefwahl. Die Zahl derer, die Briefwahl beantragt haben, lag zu Beginn der Woche bei etwa 1500. Die Tendenz zur Briefwahl sei steigend, so Thorsten Keller. Briefwahlunterlagen kann man bis zum Freitag vor der Wahl um 18 Uhr im Wahlamt abholen, wofür die Mitarbeiter eine Sonderöffnungszeit einlegen. Bei plötzlicher Erkrankung ist die Abholung auch am Wahlsonntag bis 15 Uhr möglich. Der Wahlbrief muss am Wahltag bis 18 Uhr eingehen. Um die Abstimmung korrekt abzuwickeln, stehen in den 16 Stockacher Wahllokalen 96 Wahlhelfer bereit, außerdem gebe es 24 Helfer für die Briefwahl, so Kellers Planung.

Damit sie die Stimmen richtig auszählen können, sei es wichtig, dass der Stimmzettel eindeutig gekennzeichnet ist, lautet Kellers Appell: „Ein Kreuz ist am deutlichsten.“ Bei der Europawahl hat der Wähler eine Stimme. Dabei sei auch die Streichung aller Listen möglich, die man nicht wählen will – bei 40 antretenden Gruppierungen und einem Stimmzettel von fast einem Meter Länge wäre das aber ziemlich mühsam. Bei den Kommunalwahlen können Wähler jedem Kandidaten auf einer Liste eine Stimme geben. Sie können aber auch kumulieren und panaschieren, also bis zu drei Stimmen pro Kandidat vergeben und Kandidaten von mehreren Listen Stimmen geben. Durch die unechte Teilortswahl muss man beachten, nicht zu viele Bewerber aus einem Wohnbezirk zu wählen – was auf den Wahlzetteln erklärt ist.

Auszählen: Für 96 Wahlhelfer geht es am Montag, 27. Mai, mit der Kommunalwahl weiter. Sie sind zum Auszählen eingeteilt. Denn am Wahlsonntag muss zuerst die Europawahl ausgewertet werden. Die Kommunalwahlzettel werden danach gezählt und über Nacht versiegelt im Rathaus aufbewahrt, so Keller. Die Ämter bleiben am Montag, 27. Mai, geschlossen. Das Rathaus selbst ist aber geöffnet, denn die Auszählung einer Wahl findet öffentlich statt.