von Reinhold Buhl

Der Titel des bundesweiten Zukunftsprozesses des KolpingwerksDeutschland lautet "Upgrade" (aufrüsten). Damit soll das Kolpingwerk für das 21. Jahrhundert fit gemacht werden. Diesem Gedanken schließt sich auch die Vorstandschaft der KolpingfamilieStockach in ihrem nun vorgestellten Jahresprogramm an. Im Vorwort schreibt Marcel Reiser, Mitglied des Leitungsteams: "Wir leben in einer Gesellschaft, die immer diverser wird. Wie möchten wir uns als katholisch geprägter Verband innerhalb dieser Gesellschaft positionieren?"

Eine Antwort darauf findet man im Jahresprogramm, das mit seinen 41 Aktivitäten einen Einblick in das lebendige Vereinsleben gibt. Albert Blässing, Kassier der Kolpingfamilie, erläuterte im Pressegespräch, dass sich dieses Jahr auch politische Themen im Jahresprogramm wiederfinden.

Referent blickt auf die Weimarer Republik – und vergleicht

So weist er besonders auf einen Vortrag des Historikers und Politologen Ulrich Büttner Anfang März hin. Büttner wird sich mit dem Thema "Im Zeichen der Krise – steuern wir auf die Verhältnisse der Weimarer Republik zu?" befassen. Nicht weniger interessant dürfte im Oktober ein Vortrag des Pfarrers Jörg Seyfried aus Uhldingen-Mühlhofen werden, der im christlichen Mönchstum und den christlichen Pilgerwegen Vorreiter eines vereinten Europas sieht.

Das Thema junge Familien bleibt für Kolping Stockach aktuell. Auch wird, wie bereits seit 15 Jahren, ab Anfang März wieder eine Rückenschule angeboten, obwohl Blässing nicht verschweigt, dass "Gesundheitsthemen immer schleppender angenommen werden".

Einen neuen Programmpunkt bietet Ralf Böttinger aus dem Leitungsteam an: "Ein Tag bei der Feuerwehr". Dabei können Jung und Alt die FeuerwehrStockach, bei der Böttinger selbst aktives Mitglied ist, erleben.

Die nächsten Termine der Kolpingfamilie: am 12. Januar die Christbaum-Abhol-Aktion, am 13. Januar das Skatturnier, dessen Einnahmen dieses Jahr der Brasilien-Hilfe gespendet werden