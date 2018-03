Stockach Körperverletzung: Polizei muss heftigen Ehestreit schlichten

Ein 32-Jähriger und seine Frau haben sich am Montagmorgen in einem heftigen Streit gegenseitig verletzt und die Polizei musste eingreifen.

Beamte verwiesen den Mann zunächst aus der Wohnung und machten ihm klar, dass sie ihn in Gewahrsam nehmen, wenn er den Verweis missachten sollte. Der Mann habe aber trotzdem versucht, wieder in die Wohnung zu kommen, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Eine Polizeistreife nahm des Mann deshalb mit. Nun laufen die Ermittlungen gegen den Mann und die Frau wegen gegenseitiger Körperverletzung.