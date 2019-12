von Felix Hauser

Klimaschutz ist gerade das meist diskutierte Thema in der Politik. Dabei macht die Diskussion auch keinen Halt vor dem Silvesterfeuerwerk, das ab heute von den Händlern verkauft werden darf. Organisationen wie die Deutsche Umwelthilfe fordern, dass in Innenstädten keine Feuerwerke mehr gezündet werden dürfen. Die Tierrechtsorganisation Peta schreibt auf ihrer Internetseite sogar von Silvesterhorror für Haus- und Wildtiere. Laut Umweltbundesamt erleiden jährlich rund 8000 Menschen zu Silvester Verletzungen des Innenohrs durch Feuerwerkskörper. Erste Händler haben bereits angekündigt, dieses Jahr zum letzten Mal Feuerwerk zu verkaufen – zum Beispiel die Baumarktkette Hornbach, die auch in Stockach eine Filiale eröffnen will. Dabei gehört Feuerwerk für viele zu Silvester wie der Weihnachtsbaum zu Weihnachten. Einzelhändler in und um Stockach geben Auskunft, ob sie dieses Jahr Feuerwerk verkaufen oder darauf verzichten.

Bei Rewe und Edeka arbeiten die Marktleiter als selbstständige Kaufleute. „Wir stellen es unseren selbstständigen Rewe-Kaufleuten frei, ob sie in ihren Supermärkten Silvesterfeuerwerk verkaufen möchten oder nicht“, sagt Pressesprecher Thomas Bonrath auf Anfrage. Edeka stellt es seinen 3700 Kaufleuten ebenfalls frei, ob sie Feuerwerk anbieten oder nicht. Erste Märkte wie zum Beispiel ein Edeka-Markt in Singen bieten bereits ab diesem Jahr kein Feuerwerk mehr an. Kerstin Schreiber, Inhaberin des Edeka-Marktes in Ludwigshafen, verkauft dieses Jahr aber Feuerwerk. Sie wisse noch nicht, ob sie nächstes Jahr Feuerwerk verkaufe, sagt sie. Ihre Kollegen vom Edeka-Markt Sulger und Eichwald verkaufen in ihren beiden Stockacher Märkten ebenfalls Feuerwerk.

„Wir verkaufen Feuerwerk.“ Manfred Oberle, Rewe-Kaufmann in Stockach | Bild: Georg Becker

Einen generellen Verkaufsstopp gibt es bei beiden Konzernen nicht. „Den Jahreswechsel mit Feuerwerk zu begleiten, ist in vielen Ländern rund um den Erdball Brauchtumspflege. Es gehört für viele Menschen zum unverzichtbaren Ritual“, begründet Pressesprecher Thomas Bonrath die Entscheidung von Rewe. Er bezieht sich dabei auf eine Statistik mit dem Umsatz (133 Millionen Euro vergangenes Jahr) der pyrotechnischen Industrie. Rewe-Kaufmann Manfred Oberle, der die beiden Märkte in Stockach und in Hindelwangen leitet, bietet Feuerwerk an, wie er auf Nachfrage bestätigte. Zur Rewe-Gruppe gehört auch Nahkauf. Lars Martin, Kaufmann des Hohenfelser Nahkauf-Marktes, schließt sich seinem Stockacher Kollegen an. Ob Rewe als Konzern in Zukunft auf den Verkauf von Feuerwerk verzichtet, ist noch offen.

Auch die Discounter in Stockach verzichten nicht auf den Verkauf von Feuerwerk. „Wir als Discounter richten unser Angebot sehr stark nach den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden aus. Die Erfahrung zeigt, dass das Interesse unserer Kunden an Feuerwerk seit Jahren sehr groß ist. Aus diesem Grund werden wir auch in diesem Jahr in allen Filialen wieder verschiedene Produkte für das Silvesterfeuerwerk anbieten“, schreibt Pressesprecher Tobias Neuhaus von Aldi auf Anfrage.

Singen Erste Filiale in Singen wird keine Silvesterartikel mehr verkaufen: Wir haben nachgefragt wo Raketen und Böller noch erhältlich sind Das könnte Sie auch interessieren

Lidl sieht das genauso: „Lidl Deutschland orientiert sich bei der Sortimentsgestaltung an Kundenwünschen. Daher bieten wir auch in diesem Jahr in allen Lidl-Filialen ein Aktionsangebot an Feuerwerksartikeln an“, so Lidl-Pressesprecherin Sonja Kling. Auch Norma verkauft Feuerwerk. Auch hier nennt man den gleichen Grund: Man habe eine große Nachfrage der Kunden an Feuerwerk, so Pressesprecherin Katja Heck. Und: „Unser Feuerwerksprospekt wird jedes Jahr mit großer Spannung erwartet“, sagt sie.

Laut Tobias Neuhaus könne man aktuell keine Aussage treffen, ob Aldi nächstes Jahr Feuerwerk verkaufe. Lidl gibt ebenfalls keine Auskunft zu Aktionen nächstes Jahr. Norma sagte auf Anfrage nichts über Feuerwerksverkauf in der Zukunft. Von der Pressestelle des Discounters Netto, welcher eine Filiale in Orsingen hat, kam bis Redaktionsschluss keine Antwort. Laut Werbeprospekt verkaufen sie ebenfalls ab heute Feuerwerk in ihren Filialen.