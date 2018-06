von SK

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 19.45 Uhr an der Einmündung der Johanniterstraße in die Aachtalstraße, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach ist der 25 Jahre alte Fahrer des Kleinlasters von der Johanniterstraße in die Aachtalstraße abgebogen. Dabei hat er laut der Mitteilung einen Sattelzug übersehen, der dort in Richtung Mühlingen fuhr. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 9000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

