Wie pflanze ich Erdbeeren? Was heißt Mulchen? Und wie oft muss ich gießen, damit etwas wächst? Bei den Europa-Minigärtnern können Kinder die Natur hautnah erleben und lernen den spannenden Gärtnerberuf kennen. Im Jahr 2013 rief Bettina Gräfin Bernadotte von der Blumeninsel Mainau die gemeinnützige Initiative ins Leben.

Treffen sind einmal im Monat

In einer Pressemitteilung kündigen die Europa-Minigärtner nun für Herbst den Start von zwei Minigärtner-Gruppen im Stockacher Ortsteil Wahlwies und in Radolfzell an.

Begleitet von ihren Teamleiterinnen besuchen die kleinen Naturfreunde einmal im Monat Gartenbaubetriebe, Baumschulen oder Obsthöfe in der Region, um den Gärtnern über die Schulter zu schauen und selbst mitanzupacken. Die Minigärtner treffen sich über einen Zeitraum von zwei Jahren, jeweils nachmittags für etwa zwei Stunden.

Kosten pro Kind: 100 Euro

Das Programm ist so bunt und vielfältig wie die Arbeit im Garten selbst: vom Setzlinge einpflanzen über Gestecke aus Sommerblumen gestalten bis zur Kartoffelernte. Pro Kind wird ein einmaliges Startergeld in Höhe von 100 Euro erhoben.

Für den Beitrag erhalten die Kinder ein T-Shirt, ein Minigärtner-Cap und eine Gartenschere. Zum Abschluss werden alle Kinder zu einem Fest auf die Insel Mainau eingeladen, mit Garten-Rallye und feierlicher Urkunden-Überreichung durch Bettina Gräfin Bernadotte, der Geschäftsführerin der Europa Minigärtner.

Beruf des Gärtners kennenlernen

Die gemeinnützige Initiative Europa Minigärtner hat es sich laut der Mitteilung zum Ziel gesetzt, Kindern die Natur im Garten und den spannenden Beruf des Gärtners beim Selbermachen und -erleben nahezubringen. „Es ist wichtig, dass Kinder die Natur als Basis unseres Lebens sowie die Herkunft gesunder Lebensmittel interaktiv und altersgerecht aufbereitet kennenlernen“, sagt Bettina Gräfin Bernadotte.

Schirmherr aller Minigärtner ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. An den Minigärtner-Gruppen können Kinder im Alter von acht bis elf Jahren teilnehmen.

Weitere Informationen und Anmeldung: Europa Minigärtner, Ansprechpartnerin

Malinda Tröster, Telefon (0 75 31) 30 32 86, E-Mail: malinda.troester@minigaertner.de